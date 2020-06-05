精選旅館住第2晚0元、國內訂房5折起　電商強攻國旅市場

▲響應政府「防疫安心旅遊」政策，東森購物旅遊館獻上「住第2晚0元」超值優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

國內持續維持零確診狀態，疫情趨緩，許多民眾開始安排外出旅遊，國內觀光旅遊逐漸回溫，飯店開始推各式優惠方案，網購平台也在近期強打訂房、住宿超值價，旅客紛紛回流，而從搶購情形觀察熱門旅遊縣市，除了原本人氣高的花蓮、外島等地，台北、南投、台南也很受歡迎。

在防疫有成的情況下，政府提倡「安心旅遊」，東森購物發現站上旅遊票券5月業績成長約2～4倍，以花東、離島澎湖、清境等住宿券賣最多，其中熱銷Top3是東森山林渡假酒店、花蓮理想大地、南投清境佛羅倫斯。

據了解，疫情趨緩後，飯店價格將慢慢調回來，而東森購物響應政府「防疫安心旅遊」政策，旅遊館特別精選花蓮百悅飯店、日月潭瑞居渡假飯店與拉拉山富仙境渡假旅館等知名渡假景點飯店，祭出「住第2晚0元」超值優惠，平日雙人最低2,350元起，迎接後疫情時代，不論泡湯放鬆或是親近大自然，下單後，旅行說走就走，還能幫荷包省下一筆。

國內觀光成為近期旅遊趨勢，PChome旅遊5月份訂單量也較上月飆升1.5倍，主因為振興觀光經濟，眾多飯店業者主打折扣戰或是兩地旅館包套出擊，吸引旅客回流，促使四星級和五星飯店等高檔連鎖飯店於此波商機中脫穎而出，成為訂房搶購首選。

即日起至6/30，PChome旅遊推出「國內飯店5折起 即訂即住」優惠活動，使用Pi拍錢包付款最高享5%P幣回饋無上限，更提供全站商品不限金額皆享信用卡12期0利率。同時亦公布「熱門旅遊縣市TOP3」，依序為台北、台南、花蓮。

進一步分析，台北市擁有許多著名旅遊景點，且推廣優惠的價差明顯，可用較低預算入住台北高檔飯店與旅館，讓許多民眾前往台北享受VIP的度假待遇，榮登5月份熱門旅遊縣市冠軍，而民眾對於居家生活感到厭倦與煩悶，使親近大自然的戶外行程備受青睞，除了花蓮榜上有名，南部及外島亦相當受到歡迎，如台南、台東及綠島等地，有效達到解悶、享受新鮮空氣的目的。