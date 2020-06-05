台北法院舉行已故績優同仁頒獎儀式　家屬受獎感動落淚場面溫馨

記者羅志華／台北報導

除了民眾熟知的法官外，其實法院中還有許多無名英雄，在各自崗位上默默付出，是維繫機關運作的重要角色；台北法院6月5日，對已故的民事科科長林梅珍，及前司法事務官高儀真頒發服務獎章，由家屬出席領獎，北院行政庭長黃珮禎致詞表示，兩位同仁表現優異，雖早一步功德圓滿、暫別我們，但留下的溫暖回憶，將陪伴我們繼續前行。

▲台北法院6/5舉辦已故同仁頒獎儀式，前司法事務官高儀真家屬代為領獎。（圖／記者羅志華攝）

前司法事務官高儀真自台大法律系畢業後，又修得英國劍橋大學法律碩士，於2002至2007年期間，在板橋地院任公證人，後轉任司法事務官，並於2015年至台北法院服務，不僅「學霸」級的學歷亮眼，於北院執行處及民事庭的表現也相當優異，深獲庭長及法官們信賴。

▲林梅珍科長女兒出席儀式，在現場感動落淚。（圖／記者羅志華攝）

而林梅珍科長畢業於輔仁大學法律系，自1987年通過書記官考試後，第一個服務的地方就是台北法院，期間雖一度高升至高院服務，後來仍選擇回北院服務，並通過升等考試及簡任官訓練，成為一等書記官及民事科長，任職科長期間對同仁照顧有加，也不吝於分享工作心得及知識，在紀錄科服務超過30年，表現優異、屢獲嘉獎，是備受庭長及法官們尊重的工作夥伴。

▲北院行政庭長黃佩禎慰問家屬，於致詞時表示，兩位同仁功德圓滿，留下的回憶將繼續陪伴我們。（圖／記者羅志華攝）

北院6月5日舉辦頒獎儀式，書記官們出席感念已故同事、並見證家屬受頒服務獎章，場面相當溫馨；黃珮禎表示，雖然在人生的列車上，兩位同仁早一步功德圓滿下車、暫別我們，但相信兩位同仁，留給我們滿滿的溫暖回憶，將陪伴我們繼續前行，未來在另一個國度裡，我們一定會歡喜再相逢。

我沒有遲到，是時間遲到了！