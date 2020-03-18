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遭指關說法官又被評「豬隊友」…黃越宏向檢察官求償120萬敗訴

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▲▼前花蓮高分檢檢察長林朝松、北檢檢察官林達。（圖／記者羅志華攝）

▲檢察官林達（右）評論黃越宏關說法官，遭求償120萬元，花蓮前高分檢檢察長林朝松（左），於審理期間到場聲援，稱他也是受害人，北院3/18判黃越宏敗訴。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

資深媒體人黃越宏不滿檢察官林達受訪時，指他在幸福人壽掏空案中關說法官，向林達求償100萬元；林達於審理中，又依幸福人壽前董座鄧文聰的證詞，再批黃越宏根本是「豬隊友」，讓黃越宏再加碼求償20萬。北院認為，林達指黃越宏關說，是對可受公評之事評論，「豬隊友」一說，也是以鄧文聰的證詞為基礎所發表的心得，判黃越宏敗訴。

黃越宏於幸福人壽掏空案審理期間，向時任受命法官江俊彥致電，質疑該案關於羈押裁定送達的問題，並「順便」提醒江俊彥要注意差勤問題，藉此要求見面，但江法官認為時機不恰當予以婉拒。

周刊於2017年5月4日，將黃越宏與江法官這段交流，以「鄧文聰掏空案驚爆一審法官遭關說威脅」為題報導，黃越宏先是在自己的《法治時報》中，澄清未關說、施壓法官，北院調查後也發新聞稿，指江法官並不覺得黃越宏有向他施壓，澄清周刊報導是誤會一場。

林達不滿北院的調查報告，接受媒體採訪時表示，「臺北地院最後調查結果，等於是替這樣『施壓』的記者粉飾行為，以後記者都可以打電話給法官，說你差勤不正常，任何法官的私事都可以打電話去質疑」，直指黃越宏就是有向法官施壓。

黃越宏認名譽受損，向林達求償100萬元，於審理中一度想撤告，不料被告的林達反而堅持訴訟，希望藉此讓黃越宏干涉司法的行徑，透過判決書記錄下來。

北院審理時，江俊彥及鄧文聰分別到庭作證，江俊彥還原當時與黃月宏接觸的經過，提到法院當時在幸福人壽案中有些行政疏失，心想黃越宏應該是為此而來，2人談話中，黃越宏卻突然稱握有對他不利的事證，並將於下周報導，希望能與他見面詳談，他追問後得知是差勤問題，但考量當時判決在即、時機敏感，便婉拒了黃越宏的邀約。

而鄧文聰到庭時，一見疑似為黃越宏在幸福人壽案審理中，所發表批評法官的文章，驚呼「根本在害人」，並稱根本不認識黃越宏，也絕不會找人關說；鄧文聰如此驚恐、急忙撇清的反應，讓林達在庭外受訪時，稱黃越宏為「幫倒忙的豬隊友」，卻引來黃越宏不滿，向林達加碼求償20萬。

北院認為，黃越宏雖沒對司法案件或其他業務事項，向江法官提出請求，但他針對個案對法官通話，又在談話中提到對方差勤的問題，容易引起誤解，一般人會以此懷疑他向法官施壓很正常，這一點在北院的澄清新聞稿中也有提及，而黃越宏身為知名司法媒體人，採訪過程中有無違法、不當與公益息息相關，為可受公評之事，認定林達質疑關說，並未侵犯黃越宏的名譽權。

至於「豬隊友」一說，法官認為，鄧文聰出庭時，確實認為黃越宏發表的文章及行為，對他產生了負面效果，林達只是根據鄧文聰的證詞及反應發表心得，也並未侵犯黃越宏的名譽，判黃越宏敗訴。

宣判前最後一次開庭，前花蓮高分檢檢察長林朝松特地到場聲援，痛批黃越宏真的很過分，稱他也是被施壓的受害者；而黃越宏先前想撤告遭拒，林達也在最後「釋出善意」，稱黃越宏只要「從此不再出版《法治時報》」、「從此不再以電話或類似方式，就個案聯絡法官」、「不再未經通報，擅闖法官、檢察官辦公室攀談」，他就同意撤告，但黃越宏還沒聽完就「哼哼」冷笑兩聲，2人直到最後依然沒達成共識。

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