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《勞動事件法》新制上路！北院132位勞動調解委員準備上工：盼協助弱勢勞工

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記者羅志華／台北報導

《勞動事件法》新制於2020年元旦上路，而台北、士林法院也在2日舉辦勞動調解委員授證典禮，台北法院在院長黃國忠主持下，向聘用的132位調解委員授予證書，這些調解委員將在未來的勞工案件中，協助在經濟、法律都較為弱勢的勞工處理糾紛。

▲▼北院2020年1月2日勞動委員授證儀式。（圖／記者羅志華攝）

▲《勞動事件法》元旦上路，台北法院於1月2日，盛大舉辦勞動調解委員授證儀式。（圖／記者羅志華攝）

北院2日典禮上，邀請了司法院林秘書長、高院李院長、財團法人法扶基金會張董事、台北律師公會邵理事長、勞動部關係司王司長，在北院黃院長的主持下，一同參與這歷史性的一刻。

▲▼北院2020年1月2日勞動委員授證儀式。（圖／記者羅志華攝）

▲與會的除了勞動調解委員，還包含了北院勞動庭的法官。（圖／記者羅志華攝）

司法院林秘書長表示，各級法院目前都有設置勞工專業法庭、或是專股（專門處理勞工事件的法官），除了聘勞動調解委員協助外，也特別設立勞動關係調解室，並撥預算建置相關資訊。

▲▼司法院秘書長林輝煌。（圖／記者羅志華攝）

▲司法院秘書長林輝煌出席致詞，表示目前各級法院都設有勞動專業法庭、專股，也設立勞動關係調解室。（圖／記者羅志華攝）

法扶基金會張董事表示，近年來基金會配合勞動部，辦理勞動扶助專案，擴大對於弱勢勞工的認定，未來將有更多勞工，可接受專業律師的幫忙，未來律師們也將在勞工調解時，提供法律意見，協助解決紛爭。

▲▼北院行政庭長黃珮禎介紹調解庭。（圖／記者羅志華攝）

▲北院行政庭長黃珮禎介紹調解庭，室內布置以溫馨為主，期盼勞資雙方能平心靜氣的調解。（圖／記者羅志華攝）

北院黃院長表示，北院在2019年8月時，就已安排10位庭長、法官設立勞動庭，2020年元旦後，這10位法官將不再兼辦其他類型案件，將專責處理勞動訴訟，而聘用的132位調解委員中，成員包含律師、醫師、牙醫師、媒體從業者，他們未來將在勞動調解中，扮演重要角色。黃院長有感而發，北院2019年時，約有1700餘件勞工案件，即使扣除雜案，也有1000出頭件，這背後影響了1000多個家庭的生計，期望未來所有弱勢勞工，都能得到協助。

▲北院黃院長向勞動調解委員授證。（圖／記者羅志華攝）

▲北院黃院長向勞動調解委員授證，132位委員準備上工！。（圖／記者羅志華攝）

在北院行政庭長黃珮禎的介紹下，未來北院勞動調解庭的運作模式，也首次在鏡頭前曝光，「以往的調解程序，通常是勸雙方讓步，但未來除了勸和外，也會針對雙方爭執的部分作釐清，藉此加快處理流程，減少勞資雙方時間上的浪費」。

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