不懂法律免跑法院！台北、士林地院今啟用視訊　到北市府辦文件+諮詢一次OK

▲台北、士林地院4月24日啟用視訊諮詢服務，民眾可於北市府視訊站連線諮詢。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

台北與士林地方法院於4月24日，正式啟用「訴訟程序視訊諮詢服務」，民眾可於周二、五9點至17點間（12點午休至1330），在台北市政府「律師諮詢室」向法院視訊諮詢，北院行政庭長黃珮禎表示，目前法院也在評估北市中正、萬華區公所的場地，期許能開拓更多視訊點，為民眾帶來更便利的服務。

▲民眾可在北市府連線法院，確認訴訟相關文件後，就近辦理寄到法院，不用再親臨法院櫃台。（圖／記者羅志華翻攝）

以往民眾若要向法院尋求諮詢，往往都得親臨櫃台，若到場後才發現少了戶籍謄本、商業登記表等訴訟文件，又得再跑一趟相當麻煩，現在民眾可於北市府諮詢後，就近請領相關文件寄至法院，省去通勤的負擔，尤其目前新冠肺炎疫情期間，法院在實踐「司法為民」理念之餘，也不忘配合防疫，本次推出的視訊諮詢服務，不僅便利，更可減少民眾群聚感染的風險。

▲北市府的「律師諮詢室」相當隱蔽，可保障諮詢人的隱私。（圖／記者羅志華翻攝）

新北市於2019年時，與高等、台北、新北、士林、基隆地院合作，在各區公所提供視訊諮詢服務獲民眾好評，北市於今年跟進，首先在北市府設立視訊站，民眾可在北市府市政大樓，一樓中央東區法務局「消費諮詢及法律扶助」櫃台後方的「律師諮詢室」連線台北、士林地院的訴訟輔導科，諮詢訴訟及非訟程序、書狀範例、繳費、案件查詢、識別法院文書等資訊。

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