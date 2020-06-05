英國最新「性禁令」：和配偶以外的人亂搞　恐面臨牢獄之災

▲英國頒佈最新「性禁令」。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

我國大法官5月29日釋憲，宣告「通姦除罪化」，不過遠在地球另一端的英國卻有一條新法律，若在家中和「配偶以外的人」發生性關係，將被視為違法。此法為新冠肺炎期間而訂定，也被視為「性禁令」。

據《每日郵報》報導，英國在新冠肺炎期間有新的法規，當時規定民眾不可參加任何室內、私人場所所舉辦的聚會活動，每個聚會也不得超過2人：只有「合理理由」才能聚辦聚會，諸如精英運動員集會、葬禮集會、醫療救助等等，而性行為並未被列入。

此法一出便遭英國民眾質疑，因為法規限定在家不可以，許多人直言那在花園裡就可以了；禁止來自兩間不同房子的人私下在室內聚會，也讓英國民眾無法理解。報導指出，有民眾表示，如果不住在一起，那麼發生性行為就為違法，難道警察會在交友APP上盯著所有人嗎？

不過此法在6月1日起已被放寬，集會規定的2人已變成6人，許多室外場管、學校也已重新開放。至於室外集會、活動也大幅放寬；賽馬場雖然不能讓民眾進入，但已重新開始比賽。

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