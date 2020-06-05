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警遭「魔神仔」帶進三度空間！一對男女狂操7天　他「求救土地公」才爬出

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勇警遭「魔神仔」帶進三度空間狂操7天！他「求救土地公」才爬出

▲勇警遭「魔神仔」帶進三度空間狂操7天。（圖／翻攝YouTube）

圖文／CTWANT

儘管現在已是講究科學根據的時代，但生活中還是警方辦案時，還是會時常聽見一些無法用科學來解釋的案例。資深媒體人丁學偉在節目中分享，曾有個身體相當硬朗的警察，到野外誤闖「三度空間」，不管怎麼樣都走不出來，期間還被「一對男女」捉弄操練，最後他靠著自己的信仰，才終於走了出來。

丁學偉在節目《震震有詞》中分享，過去有一名刑警身體硬朗，不僅爬過百岳，連寒流來時都是穿著短袖，相當「勇健」，但某次他去到野外，疑似遭到傳說中的「魔神仔」帶進了第三度空間，明明有聽見直升機在搜救、放鞭炮、敲鑼打鼓找他的聲音，但就是怎麼樣都走不出，好像完全被隔絕，他清楚形容自己遭到「一對男女」惡搞了6、7天，男女不停操練他體能，不管是蛙跳、匍匐前進，樣樣都來，甚至還表示要操練到祂們滿意為止，才會放他走。

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這名刑警最後被操到體力不支，倒在地上，甚至還出現了想死的念頭，突然他想起了自己經常在這附近拜一間福德祠，內心浮現了自己的信仰，於是他躺在地上不再理會男女的要求，心裡不停求土地公救他，此時距離他50公尺處的地方突然泛出金光，他用盡自己所剩體力朝著金光往前爬，才發現自己終於「出來了」，且人就在土地公神像的腳下。

丁學偉表示，這代表他離土地公廟很近，但為什麼多天過去他就是走不出來？他也認為世界上確實存在著許多科學無法解釋離奇事件。

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