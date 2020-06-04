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美艦「拉爾塔號」又進入黃海　距山東半島只離86海里

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▲▼美艦拉爾塔號進入黃海。（圖／翻攝自微博／軍事首條）

▲美艦拉爾塔號進入黃海。（圖／翻攝自微博／軍事首條）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍勃克級驅逐艦「拉爾塔號」（USS Rafael Peralta, DDG 115）2日在東海執行任務。陸媒指出，拉爾塔號進入黃海一度接近山東半島，距離最近僅距86海里。

根據《環球新知訊》報導，拉爾塔號在2日中午接近山東半島，這不是第一次出現在黃海海域被發現，早在4月24日就曾接近距離山東半島的海石島鎮距離120公里的海域上。

在近2個月的時間裡，美國海軍頻繁派遣艦艇在東、黃海執行任務。拉爾塔號就曾在解放軍「渤海軍演」的敏感時機現身上海外海；美國軍艦為神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell），也曾在4月17日時於山東省威海市外海約77公里處出沒。

▲▼美軍驅逐艦帕拉爾塔號（USS Rafael Peralta排出115的字樣，代表在東海部署115天。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

▲美軍驅逐艦帕拉爾塔號（USS Rafael Peralta ）。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

拉爾塔號自2017年開始服役，為第64艘勃克級驅逐艦，原隸屬第23驅逐艦中隊，後被編入美國第七艦隊轄區，開始參與美國印太地區布局，其備有新一代「整體防空與飛彈防禦」（IAMD）能力，除了執行承平巡弋、危機反應、制海、火力投射等任務外，還能同時與空中、水面與水下目標接戰，戰力強健。美國海軍勃克級驅逐艦「拉爾塔號」（USS Rafael Peralta, DDG 115）2日在東海執行任務，陸媒指出，拉爾塔號進入黃海一度接近山東半島，距離最近僅距86海里。

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