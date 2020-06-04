影／深夜捷運站徘徊！怪男手刀跨越馬路堵正妹...開20至130萬酬勞誘拍成人片

▲女子深夜捷運站遇詭異男子。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

深夜返家真的要小心！新北市一名女子控訴，日前她半夜搭捷運遇到一名詭異男子跟蹤搭訕，對方甚至以20萬到130萬的價碼誘騙她拍成人影片，並向她打包票稱全台灣沒人會知道，所幸她及時拿出手機錄影蒐證報警。轄區警方獲報後，隔天火速逮人到案，目前依妨害風化罪將男子送辦。

《東森新聞》報導，新北三重一名正妹日前深夜搭捷運返家時，發現一名身穿黑大衣的男子不斷回頭看她，瞬間讓她察覺異狀，因此選擇讓對方先行出站，不料男子出閘門後還不停徘徊，於是拿出手機錄影蒐證。

女子出捷運站準備上計程車時，看見男子從對街手刀穿越馬路上前堵她。男子開口便稱自己是成人片星探，並以20萬到130萬的酬勞誘拐女子拍片，還說如果「妳拍成人片，全台灣沒有人知道，妳老公、父母都不會知道」，所以價碼才會這麼高。

誇張的是，男子還描述成人片的劇情，指出本次邀請女子拍攝的題材是短髮的女生愛上一個小弟弟，「所以是姊弟戀」，由於深怕對方不答應，他還補充說公司是先匯款，才會開始拍攝，大概拍1到3次。

轄區三重警方獲報後，隔天火速逮人，經調查發現郭姓男子是一名酒店經紀，到案後對方還供稱只是單純欣賞女子，想搭訕才會說謊，但警方最後還是依妨害風化罪將郭男送辦。目前，警方將擴大追查背後是否有集團策畫。

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