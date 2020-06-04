三重男欠款2千遭毆20多拳昏迷　18小時後倒巷內「嘴角滲血」亡

▲男子遭毆18小時倒臥巷內嘴角滲血斷氣。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名吳姓男子向曹男借款2千元，吳男被屢次催促仍未還款，1日凌晨債主曹男與2名友人約吳男到朋友家中談判，雙方一怒之下互嗆，曹男朝對方拳毆20多下，吳男倒地後對方3人離開。當天晚上吳男甦醒後，搖搖晃晃在巷子內走了快2小時，倒地兩次後就此斷氣，警方循線帶曹男到案偵辦，但相驗時發現吳男沒有明顯外傷，將擇日解剖釐清死因。

據查證，死者31歲的吳姓男子與曹男（20歲）、李男（32歲）、鐘男結識許久，日前他因手頭緊向曹男借2千元應急，但曹男呂次催討他仍遲不緩款；1日凌晨1時許，曹男找了李男、鐘男陪同，約吳男到鐘男三重忠孝路的住處談判。

4人在住處內因為口角互嗆，曹男一氣之下朝吳男下半身打了20多拳，吳男倒地不起後，其餘3人才離去，而吳男直到晚間7點多才醒來，離開該處後在巷道內來回走了近2小時，直到趴坐於路旁機車坐墊上後沒多久，就此死在街頭。

隔日凌晨民眾發現後趕快報警，轄區警方獲報到場後，確認吳男沒有明顯外傷，只有嘴角有血絲，原本警方是朝意外死亡方向偵辦，沒想到到了晚間，一名男子到派出所向派出所供稱「親眼看到他被曹姓男子打！」警方立即循線將曹男帶到案，並搜出10多包毒品咖啡包殘渣。

曹男在偵訊時坦承因為債務糾紛，拳毆吳男下半身20多下，但否認有毆打吳男致命部位導致死亡。3日檢警進行遺體相驗，確認吳男身上沒有明顯外傷，但無法確認吳男死因是否為毆打致死，將擇日進行解剖後，釐清他的確切死因。

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