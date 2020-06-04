金與正痛罵脫北者「糞犬」...南韓政府回應了！

▲北韓朝鮮勞動黨金第一副部長金與正，向南韓威脅不排除撕毀軍事協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正4日清晨發表談話，批評南韓脫北者透過大型氣球對北韓境內發送汙衊當局傳單的行為，直言脫北者是「垃圾」、「糞犬」，揚言南朝鮮（南韓）若藉自由之名輕忽嚴重性，不排除撕毀南北軍事協議。對此南韓統一部召開記者會表示，發送傳單之舉危及邊境地區生命財產安全，呼籲相關團體應中斷該行為。

根據《韓聯社》報導，南韓統一部發言人呂尚基（여상기）4日上午針對金與正的談話召開記者會，表示政府長期關注對北韓發送傳單可能招致邊境地帶緊張局勢之議題，先前已幾次採取措施禁止相關行為。

他表示，「相關公民團體對北韓發送的傳單，最後大部分都在國內（南韓）被發現。這些傳單汙染邊境地區的環境、在回收廢棄物上造成負擔，嚴重影響當地區居民的生活品質。」

他補充道，「政府已對此積極研擬對策，試圖化解、改善會助長緊張情勢的行為。」

據悉，南韓脫北者公民團體「自由北韓運動聯盟」上月31日在京畿道金浦市透過大型氣球，對北韓發送50萬份文宣、50本手冊、2000張1美元紙鈔、1千張記憶卡，文宣上更寫著「金正恩是預告研發新戰略核武的偽善者」。

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