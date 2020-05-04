「防彈衣穿厚點！」男子凌晨帶槍討債　賓士車停蘆洲公園遭逮

▲章男凌晨攜槍遭逮，供稱是要找人尋仇討債。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區4日凌晨1時許，一群男子開著保時捷、賓士車聚集在三民路與長榮路路口公園，形跡可疑被警方發現，其中一人趁警不注意時將一把改造手槍丟棄，但仍被眼尖的警員發現，將他上銬逮捕並通知警力支援。男子被帶回派出所後，供稱帶槍是準備要去討債，加上不滿對方在網路上與他對嗆，才會在公園裡集合準備給對方教訓。警方在現場一共查獲到1把改造手槍、4顆子彈，將會把槍枝送驗，並依《槍砲彈藥刀械管制條例》法辦。

據了解，章姓男子（26歲）日前與人有債務糾紛，還與對方互嗆輸贏，章男氣不過對方要他「防彈衣穿厚點！」，於是找來4名友人開著保時捷休旅車，自己則是駕駛賓士轎車，深夜到蘆洲一處公園集合。由於車輛實在太高調，加上5名男子形跡可疑，轄區三民派出所巡邏警力發現後上前關心，一名警員瞥見章男將一把手槍丟到車底，於是不動聲色與對方寒暄，暗地裡呼叫警力前來支援。

▲警方經搜車後一共查獲1把改造手槍及4顆子彈。（圖／記者游宗樺攝）

支援警力獲報迅速趕抵，與現場警員合力將章男上銬逮捕，並控制其他4名男子後，將全數人員帶回派出所調查，同時對現場2部車輛進行搜車，除了查獲一把改造手槍外，還找到4顆子彈，警方已將槍彈交由鑑識人員調查，釐清這把槍械是否涉及其他案件，並依《槍砲彈藥刀械管制條例》將章男移送法辦。



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