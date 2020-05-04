　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「防彈衣穿厚點！」男子凌晨帶槍討債　賓士車停蘆洲公園遭逮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼章男凌晨攜槍遭逮，供稱是要找人尋仇討債。（圖／記者游宗樺攝）

▲章男凌晨攜槍遭逮，供稱是要找人尋仇討債。（圖／記者游宗樺攝）
記者游宗樺／新北報導
新北市蘆洲區4日凌晨1時許，一群男子開著保時捷、賓士車聚集在三民路與長榮路路口公園，形跡可疑被警方發現，其中一人趁警不注意時將一把改造手槍丟棄，但仍被眼尖的警員發現，將他上銬逮捕並通知警力支援。男子被帶回派出所後，供稱帶槍是準備要去討債，加上不滿對方在網路上與他對嗆，才會在公園裡集合準備給對方教訓。警方在現場一共查獲到1把改造手槍、4顆子彈，將會把槍枝送驗，並依《槍砲彈藥刀械管制條例》法辦。

據了解，章姓男子（26歲）日前與人有債務糾紛，還與對方互嗆輸贏，章男氣不過對方要他「防彈衣穿厚點！」，於是找來4名友人開著保時捷休旅車，自己則是駕駛賓士轎車，深夜到蘆洲一處公園集合。由於車輛實在太高調，加上5名男子形跡可疑，轄區三民派出所巡邏警力發現後上前關心，一名警員瞥見章男將一把手槍丟到車底，於是不動聲色與對方寒暄，暗地裡呼叫警力前來支援。

▲▼章男凌晨攜槍遭逮，供稱是要找人尋仇討債。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼章男凌晨攜槍遭逮，供稱是要找人尋仇討債。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方經搜車後一共查獲1把改造手槍及4顆子彈。（圖／記者游宗樺攝）

支援警力獲報迅速趕抵，與現場警員合力將章男上銬逮捕，並控制其他4名男子後，將全數人員帶回派出所調查，同時對現場2部車輛進行搜車，除了查獲一把改造手槍外，還找到4顆子彈，警方已將槍彈交由鑑識人員調查，釐清這把槍械是否涉及其他案件，並依《槍砲彈藥刀械管制條例》將章男移送法辦。


►療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
東部海域規模5.9地震！納骨塔「骨灰甕」墜落…損毀名單曝光
周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！　名牌鞋包堆滿地：感到絕
那邊都沒洗！17歲高中弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫臭到變臉：快
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「防彈衣穿厚點！」男子凌晨帶槍討債　賓士車停蘆洲公園遭逮

3代行醫背景曝！名醫賴文德女兒火場中「最後遺言」　一家五口相擁葬火窟

雲林男疑臥軌！自強號高速經過「頭腳分離」慘死…屍塊四散

快訊／龍洞攀岩場墜落意外！1女「慘摔平台」宣告不治

每天喊減肥還65kg！公務員追妹失敗羞辱：一個人吃一個部隊鍋

快訊／殺警犯「7條件50萬交保」二度抗告成功！台南高分院裁定撤銷發回

台中菜農遭砍9刀噴血慘死！警方調查逆轉「報案人涉重嫌」…弟弟：他有欠債

快訊／雲林男闖鐵軌亡！自強號「高速撞上」司機嚇傻　警尋40分鐘發現屍體

獨／萬里海灘驚見「露天活春宮」　目擊48秒片瘋傳：還下海洗！警方回應了

保住60萬！桃園女急匯款給香港網友　警查「來電號碼」成功阻詐

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

警鈴狂響！三寶硬闖平交道卡中間 女伴急撐柵欄...他傻眼：白癡嗎？

「防彈衣穿厚點！」男子凌晨帶槍討債　賓士車停蘆洲公園遭逮

3代行醫背景曝！名醫賴文德女兒火場中「最後遺言」　一家五口相擁葬火窟

雲林男疑臥軌！自強號高速經過「頭腳分離」慘死…屍塊四散

快訊／龍洞攀岩場墜落意外！1女「慘摔平台」宣告不治

每天喊減肥還65kg！公務員追妹失敗羞辱：一個人吃一個部隊鍋

快訊／殺警犯「7條件50萬交保」二度抗告成功！台南高分院裁定撤銷發回

台中菜農遭砍9刀噴血慘死！警方調查逆轉「報案人涉重嫌」…弟弟：他有欠債

快訊／雲林男闖鐵軌亡！自強號「高速撞上」司機嚇傻　警尋40分鐘發現屍體

獨／萬里海灘驚見「露天活春宮」　目擊48秒片瘋傳：還下海洗！警方回應了

保住60萬！桃園女急匯款給香港網友　警查「來電號碼」成功阻詐

「防彈衣穿厚點！」男子凌晨帶槍討債　賓士車停蘆洲公園遭逮

爆中國黑歷史！美國國務卿：有「大量證據證明」病毒來自武漢實驗室

力行「防疫新生活運動」　鄭文燦鼓勵大家多讀書

來桃園參加「種西瓜」活動！　鄭文燦精算：絕對「穩賺不賠」

游建華視察大江購物中心防疫措施　確保安全的購物環境

岳飛、康定艦367人解除隔離倒數！　國防部出「專用戰略」路線曝光

台北捷運遇吵鬧客！女醫「霸氣出手」嘆：台男7成都沒路用

范冰冰提告酸民勝訴！　「賠償金是一審的10倍」網歡呼：賠死他們

新冠肺炎疫苗進入人體實驗！具大規模生產能力…結果6月出爐

「最美趙敏」辣秀逆天長腿！　零贅肉小蠻腰…凍齡臉網驚：還是18歲

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

社會熱門新聞

萬里海灘驚見「露天活春宮」

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

台中菜農遭砍噴血慘死！報案友人涉重嫌

名醫5親人葬火窟　3代行醫背景曝

雲林男疑臥軌！自強號高速經過「頭腳分離」慘死

即／龍洞攀岩場墜落意外！1女慘摔平台

快訊／雲林男闖鐵軌亡！自強號撞上司機嚇傻通報

即／「天使女醫」賴韋安護子亡！長庚說話了

高雄火警奪5命！韓國瑜上任後最嚴重

每天喊減肥還65kg！公務員追妹失敗羞辱GG

大火中求生　專家曝：不能躲浴室

小鮮肉躺旁邊飢渴扒褲　半夜喊：一兩下

高雄醫生世家5人葬火窟　警消驚險搶救113分鐘

惡火奪5命！醫師夫妻「肉身護3子」警消也鼻酸

更多熱門

相關新聞

搞大少女！屁孩20萬人臉書社團討「墮胎藥」

搞大少女！屁孩20萬人臉書社團討「墮胎藥」

墮哥「爸氣外露」沒在驚！新北市一名+9屁孩將未成年少女肚子搞大，在臉書「我是板橋人」上寫下「我需要口服墮胎藥」、「RU486婦產科我都問過，要女方跟監護人到，但不想讓女方家長知道」等離譜發言，儘管不到幾小時他就被怒轟「渣男」、「亂吃墮胎藥會送命」後急忙刪文，但隨即慘遭網友肉搜，紛紛出征至個人臉書朝聖。

廟公房東趕人　蘆洲18年薑母鴨店慘被怪手拆光光

廟公房東趕人　蘆洲18年薑母鴨店慘被怪手拆光光

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀

即／三民高中捷運站驚傳狂女「揮舞菜刀亂吼」

即／三民高中捷運站驚傳狂女「揮舞菜刀亂吼」

蘆洲警連7日專案取締台64大型車違規

蘆洲警連7日專案取締台64大型車違規

關鍵字：

改造手槍槍砲彈藥刀械管制條例蘆洲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

規模5.9地震晃一下！納骨塔骨灰甕墜落

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

柾國96秒影片「破推特14年紀錄」

馮提莫穿裸色透視裝　渾圓胸型全露

孩子抓到蟬有腳毛　媽知答案崩潰

蕾菈「23歲月入50萬」　首曝單親媽驚人開銷

先知瑪莉主唱遭女友爆「約砲、慣性劈腿」

更多

最夯影音

更多
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD
《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面