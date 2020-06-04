聯結車轉彎跨雙黃線！騎士急煞「倒地遭輾」骨折、氣血胸撿回一命

記者陳豐德／新北報導

新北市泰山區日前發生一起車禍意外，一台聯結車行經泰林路三段轉彎時，整台車跨越雙黃線吃到對向車道，一名蔡姓騎士急煞後重心不穩倒地，遭聯結車輾過後導致右手骨折及氣、血胸，所幸送醫急救時意識清楚無生命危險，聯結車跨越雙黃線部分警方則依法製單舉發。

▲泰山一名騎士急煞倒地後遭橫跨雙黃線的聯結車輾過。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



據查證，當時該輛聯結車由黃姓男子（54歲）所駕駛，日前上午10時許沿泰林路三段從林口往泰山方向行駛，在經過一個彎道時，黃男為了順利過彎而跨越雙黃線，對向一輛黑色轎車見狀趕緊煞停；而蔡姓騎士（77歲）跟在轎車後面，緊急煞車後左腳踩地重心不穩，整個人瞬間跌倒遭聯結車輾過。

好險聯結車駕駛黃男發現異常，緊急煞車並下車查看，但蔡姓騎士被輾過後造成右手骨折與氣血胸，緊急送往林口長庚醫院救治，好險無生命危險，而警方調閱監視器後，確認聯結車違規跨越雙黃線，將依道路交通管理處罰條例第45條1項3款製單舉發。

林口警分局呼籲，近日梅雨鋒面報到，天雨路滑，又遇下坡路段車輪抓地力較差，而下雨也造成視線不佳易造成交通事故，提醒用路人應注意保持適當安全車距，並遵守交通規則，確保自身生命財產安全。

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