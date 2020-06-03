驚悚！頭份轎車機車相撞　騎士噴飛卡擋風玻璃喪命...女駕駛嚇到說不清

▲鄧姓老翁騎車和小客車發生碰撞，整個人彈飛到檔風玻璃上，當場失去呼吸心跳。（圖／翻攝自Facebook／徐春仕）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名77歲的鄧姓老翁，3日上午7時許行經頭份市北橫公路地下道路口前，不慎和張余老婦（72歲）所駕駛的小客車發生碰撞，老翁整個人彈飛到當風玻璃上，當場失去意識；正巧頭份衛生所主任徐春仕上班經過，立即下車施以CPR搶救，但送醫後還是傷重不治。

據目擊者表示，鄧姓老翁騎車從北橫公路外側防汛道路下來時，和也要從中華路右轉進北橫公路地下道口的小客車發生碰撞，老翁被強大撞擊力彈飛到小客車上，小客車擋風玻璃全碎，老翁身軀就這樣卡在車上一動也不動，當場失去意識；恰巧頭份衛生所主任徐春仕經過，立刻上前以CPR搶救。

苗栗縣消防局表示，抵達現場時老翁已無呼吸心跳，雖然第一時間有幫忙急救，但送醫後還是宣告不治；警方也對雙方施以酒測，2人都未有酒精反應；而女駕駛也表示事發突然，也不清楚車禍是怎麼發生的，至於詳細的車禍原因，還待警方釐清之中。

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