習近平與梅克爾通電話　願意共同支持世衛、聯合國工作！

▲習近平。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

大陸國家主席習近平3日與德國總理梅克爾通電話。習近平稱讚德國在疫情上客觀理性立場和尊重科學態度，中方願與德國一起，共同支持世衛組織合作，在聯合國、G20等推動國際合作，並且共同支持非洲國家打擊疫情，為維護全球公共衛生安全作出貢獻。

根據「新華社」3日報導，這是自新冠肺炎疫情爆發以來，習近平和梅克爾的第3次通話。習近平指出，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，將堅定不移推動對外開放，擴大世界合作，願繼續為德國企業擴大對華投資創造良好環境。

近日中德「快捷通道」正式啟動，有利於幫助兩國有需求的企業加快復工複產，維護國際產業鏈、供應鏈穩定。相信中德合作能夠為促進世界早日走出經濟衰退發揮應有作用。

▲德國總理梅克爾。（圖／路透）

習近平也透露，今年下半年德國將輪任歐盟主席國。中方讚賞德方願積極推動中歐關係發展，願同德方和歐盟方面加強戰略合作，堅持多邊主義，應對全球挑戰，共同為不確定的世界增加確定性。

梅克爾則表示，德方重視中國兩會就經濟社會發展作出的規劃，願同中方在做好疫情防控的同時推進復工複產，繼續深化德中經濟合作。德方高度讚賞習近平主席宣佈中國研製出的疫苗將作為全球公共衛生產品。

梅克爾也說，德方願同中方加強交流，繼續支援世衛組織發揮重要作用，推動國際公共衛生安全合作。德方希望同中方保持對話，就廣泛的領域和議題推進合作。德方願同中方保持密切溝通，推進德中、歐中重要議程，推動德中、歐中關係向更高水準邁進。

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