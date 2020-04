貴婦大撒幣！愛馬仕廣州店遭「復仇式購買」　單日營銷破8千萬

▲愛馬仕今年推出的口紅,成為最佳入門單品。(圖/翻攝Hermès IG)

記者楊庭蒝/綜合報導

隨著疫情趨緩,大陸已經逐漸復工,國際精品店也陸續重新開業,據外媒《WWD》報導,位於廣州的精品龍頭愛馬仕(Hermès)太古匯專賣店在11日創下了單日銷售額270萬美元(約台幣8100萬元)的驚人數字,凸顯了在疫情期間這些超級VIP真的被「悶壞了」,只能透過瘋狂購物來紓壓。

不少VIP在大陸的網路購物和社交平台「小紅書」上分享戰利品,有人包了20件新衣,也有人大手一揮就是16萬美元(約台幣500萬元),把鱷魚皮柏金包和春夏新裝一起帶走,造成一股「復仇式購買」的現象。雖然愛馬仕官方沒有證實,但還是可以看出這些金字塔頂端客層的驚人消費能力。

▲愛馬仕的柏金包曾被譽為比黃金更值得投資。(圖/翻攝愛馬仕IG)

雖然這些VIP帶來可觀的銷售數字,但外媒認為這種復仇式購買仍挽救不了時尚業,只能盼望疫情趨緩,讓工廠產線與品牌營運盡早回到正常軌道。

此外,依賴廣告維生的媒體業也叫苦連天,《VOGUE》、《Vanity Fair》、《GQ》等時尚雜誌的母公司康泰納仕集團宣布,年薪超過300萬元台幣的員工減薪1至2成。執行長Roger Lynch率先減薪一半,而「時尚惡魔」、美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖(Anna Wintour)薪水也被砍了2成。

Just a data point that a luxury analyst pointed out. I was really stunned.

Hermès is said to have brought in at least 19 million renminbi, or $2.7 million, in sales on the reopening day of its flagship store in Guangzhou’s Taikoo Hui last Saturday, according to multiple sources. pic.twitter.com/TCCVwGGdTS