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貴婦大撒幣！愛馬仕廣州店遭「復仇式購買」　單日營銷破8千萬

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▲▼ 愛馬仕 。（圖／翻攝愛馬仕IG）

▲愛馬仕今年推出的口紅，成為最佳入門單品。（圖／翻攝Hermès IG）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著疫情趨緩，大陸已經逐漸復工，國際精品店也陸續重新開業，據外媒《WWD》報導，位於廣州的精品龍頭愛馬仕（Hermès）太古匯專賣店在11日創下了單日銷售額270萬美元（約台幣8100萬元）的驚人數字，凸顯了在疫情期間這些超級VIP真的被「悶壞了」，只能透過瘋狂購物來紓壓。

不少VIP在大陸的網路購物和社交平台「小紅書」上分享戰利品，有人包了20件新衣，也有人大手一揮就是16萬美元（約台幣500萬元），把鱷魚皮柏金包和春夏新裝一起帶走，造成一股「復仇式購買」的現象。雖然愛馬仕官方沒有證實，但還是可以看出這些金字塔頂端客層的驚人消費能力。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／翻攝愛馬仕IG）

▲愛馬仕的柏金包曾被譽為比黃金更值得投資。（圖／翻攝愛馬仕IG）

雖然這些VIP帶來可觀的銷售數字，但外媒認為這種復仇式購買仍挽救不了時尚業，只能盼望疫情趨緩，讓工廠產線與品牌營運盡早回到正常軌道。

此外，依賴廣告維生的媒體業也叫苦連天，《VOGUE》、《Vanity Fair》、《GQ》等時尚雜誌的母公司康泰納仕集團宣布，年薪超過300萬元台幣的員工減薪1至2成。執行長Roger Lynch率先減薪一半，而「時尚惡魔」、美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）薪水也被砍了2成。

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