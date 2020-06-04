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只有累能形容！首批包機…護理師「苦戰23hrs」吃冰冷飯菜：有愛就不怕礙

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只有累能形容！首批包機…護理師「苦戰23hrs」吃冰冷飯菜。（圖／護理公會全聯會提供）

▲在武漢包機返台時，護理師全副武裝苦戰23小時。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

文／護理師許舒宜

我是一位內科護理師，平時就是照護內科病人包含負壓病房肺結核的病人，近期因疫情關係，又安排出任務到檢疫所值勤，當天輪值到檢疫所值班，一如往常，做著常規工作，下午接到長官通知，預計今天將會有一班包機回台的國人，其實當下的情緒是緊張且焦慮的，擔心物資是否足夠，入住流程及動向規畫是否完善，在檢疫所不只有醫護組，還有後勤組（準備民生用物）以及安全組（維安部分）團隊成員。

大夥就好像螞蟻尖兵一般，分工合作，堅守著崗位，此時心中帶著不安又必須剛強壯膽的心情蓄勢待發，這時期的醫護人員，就如同督導所說，小小螺絲釘，鎖緊、鎖好，補住防疫漏洞，是我們能做到的，亦是必須去執行的。

請繼續往下閱讀...

當日獲知約有40人會分配來疫所，但訊息不定，我們從黃昏等到深夜…，山區早晚溫差大，一天整備下來，舉起手錶一看，哇！近11點，好想睡覺唷！身體的生理時鐘起了反應，還好有體恤我們的長官，讓我們可以找張床舖休憩一下，補充體力來應付下一戰，指揮官守著疫所護理站，留意著訊息多變動態，很快的午夜12點左右，下樓來護理站繼續守著，一進門便看見滿臉疲倦的長官，心裡頭很是感激也不捨，而我明白我們等的是什麼？為的是什麼？不就是返台的國人！

只有累能形容！首批包機…護理師「苦戰23hrs」吃冰冷飯菜。（圖／護理公會全聯會提供）

▲防疫團隊為了讓接機過程順利，忍餓憋尿辛苦堅守崗位。

當日凌晨4點，我們全組工作人員已穿戴好個人防護裝備，大陣仗的人馬迎接歸國國人，一眼望去有年長，也有夫妻帶孩子的，迎下車一一做手部清潔消毒，安排入坐，監測體溫及血壓，分發入住說明單，因為考量到時間不早，畢竟搭了長途飛機，鐵定身體也累壞了，所以護理人員加快腳步，接著依序老弱婦孺優先安排入住，入房後再透過房內分機詢問基本資料，這個過程約90分鐘左右，將國人都安排好後，時間已是早上6點30分，算算23個小時待在疫所，拖著疲憊身子返回醫院打卡下班，回到家8點左右，洗完澡不外乎就是倒頭大睡，因為只有累可以形容。

疫情期間家人總是問我，現在醫院狀況是如何如何？也擔心身在醫院上班的我會不會染疫，我只能說親愛的家人，請放心！醫院有最完善的SOP（標準作業流程）及防護設備，確實執行感控原則，就是最好的自我保護。

此次全球性疫情，人人聞之色變，逃之夭夭，但也是這波疫情，在考驗國人們的應變措施，無論接下來的情況如何，都希望人人有愛，體恤醫護人員辛勞，關心及寬心正被隔離檢疫的國人，有愛就不怕礙！很感動也感謝有機會能參與此次的防疫團隊，讓我增長經驗，即便沒睡飽，吃冷飯、冷菜，但心中卻是充實的，小小兵也可以立大功，讓我們彼此守護著家園，迎接嶄新的明天，防疫你我他，全民安全靠大家！

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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