科技男睡美女人妻！偷情一曝光就縮　人夫崩潰：怎麼能睡我老婆，還要做朋友？

圖文／鏡週刊

前國巨人資長葉義英與知名假髮老闆娘A女大搞不倫戀，雖然短短2個月內就被發現，但仍惹出不小的風波。當在A女老公的逼問下，A女才坦承確實有不倫戀，而且告知在溫泉會館中、身穿薄紗與葉義英發生性行為，違反夫妻忠貞的情事。

A女老公聽完老婆的自白後，他立刻打電話痛罵葉義英：「你應該要出來面對！你怎麼這麼不要臉？怎麼能上了我老婆，還說要跟我做朋友？簡直欺人太甚！」講完電話，他很生氣，深怕做出不理智的行為，所以後續全權交由老婆處理，他只要求老婆與葉斷乾淨，葉給個交代。三方原本約定5月19日談判，但葉並未到場。

由於葉義英不願意出面，A女的老公於是要求老婆打電話給葉義英，不料，葉竟然在電話那頭說：「在這個時候，妳會覺得我真的很無情，好像妳不能理解，但對不起，妳知道我做這樣的決定有多痛苦？多難過？假設今天見面，我不知道妳老公會安排什麼人？如果妳老公準備了一桶硫酸，我這個人就毀了！」

A女聽到葉義英龜縮不敢出面，生氣地罵他：「如果被潑硫酸，我也毀了啊！是玉石俱焚。」沒想到葉竟然回答：「他不一定潑妳，但他是要潑我啊！妳不知道他現在這種狀態，他會做出什麼事情？」

聽到這裡，A女崩潰痛罵葉義英：「這場戀情談起來，受苦受難的都是我，我應該？請問誰站在我的立場想過？我要面對我的孩子、夫家、娘家，現在三方面沒有一方是認同我的！」接著，Ａ女繼續說：「我是千古罪人，你擔當在哪裡？把這段感情放在哪裡？如果你真的愛我就碰面，我以人格保證你不會有事。」

雖然A女一再希望葉義英出面溝通，但葉依舊不為所動，還跳針地說：「他的狀況妳不知道，他現場不動我，他後面怎麼動我，妳怎麼知道？妳無法保證！」

葉義英一直要A女冷靜，並且再三詢問：「妳老公要求見面的訴求到底是什麼？」A女激動地回答：「我們欠他一個交代，你睡了人家的老婆，你不用交代嗎？我背叛了我的老公，我不用交代嗎？你在講什麼鬼話！」

聽完這些，葉義英反問A女：「妳是認了嗎？妳承認了嗎？」語氣帶著驚恐，還要A女小聲一點，深怕她的老公聽到。事後，葉義英還傳訊息給A女，說她的老公情緒不穩，不適合碰面，更說自己不是美國隊長或鋼鐵人，沒有辦法救她。



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