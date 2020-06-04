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5G iPad Pro傳2021年亮相！搭A14X晶片、配Mini-LED顯示器

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▲▼iPad Pro 2020。（圖／記者邱倢芯攝）

▲新一代iPad Pro傳將採用Mini-LED顯示器。圖為iPad Pro 2020。（圖／記者邱倢芯攝）

記者王曉敏／綜合報導

推特爆料者「有沒有搞措」（@L0vetodream）稍早指出，下一代搭載A14X處理器的iPad Pro將採用Snapdragon X55 5G連網晶片，並配備Mini-LED顯示器，預計於2021年第一季或第二季推出。

此前，國外爆料者Fudge（@choco_bit）在推特透露，搭載A14X處理器的iPad Pro代號為J517及J522，分別代表著兩種不同尺寸。而稍早「有沒有搞措」轉了發該則推文，並補充道，該機款將配備Mini-LED顯示器，並採用Snapdragon X55 5G連網晶片。

iPad Pro將配備Mini-LED螢幕的消息並非首次出現，去年12年，天風國際證券分析師郭明錤就曾發布報告指出，有著Mini-LED螢幕的12.9吋iPad Pro可能會在今年第三季發表。郭明錤指出，蘋果對Mini-LED面板有興趣，是因為該面板具備與OLED相同的優勢，並有著較OLED螢幕更好的色彩及更長工作壽命等。

「有沒有搞措」透露，這款新版iPad Pro可能會在2021年第一季或第二季發布，較郭明錤預估的時間來得晚。不過近期也有也有一些報導傳出新一代iPad Pro將於2021年亮相，考慮到蘋果甫於今年3月更新iPad Pro機款，2021年再推新的可能性還是較高。

「有沒有搞措」是近期開始於推特活躍的匿名爆料者，此前曾準確透露新iPhone SE的3款不同顏色及存儲配置。不過鑒於外界認為今年將有5G iPhone的出現，iPad Pro將有5G版本是一個相對安全的猜測，而具體則仍待蘋果揭曉。

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