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空拍直擊八仙廢墟！「關閉5年」被綠藻吞噬…一片荒涼寂靜

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▲▼八仙樂園空拍圖。（圖／網友提供）

▲八仙樂園空拍圖。（圖／網友提供，下同）

記者黃可昀／綜合報導

八仙樂園發生塵爆意外後便關閉，這5年來內部已面目全非，遊樂設施、滑水道、泳池等設備都老舊掉漆，周圍的樹木也越長越高幾乎蓋住滑水道，地面更是明顯泛黃斑駁，對比過去的熱鬧擁擠模樣，實在不勝唏噓。

▲▼八仙樂園空拍圖。（圖／網友提供）

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▲荒廢後的八仙樂園被大量植披覆蓋。

八仙自5年前關閉後不再有遊客進入，大量植物也漸漸爬滿地面與遊樂設施，從高空視角俯瞰，滑水道這區的泳池底部明顯脫漆，滑水道經過陽光曝曬也已經褪色，上頭積了不少黑垢和青苔；另一側的戲水區則是變成一大片綠池，綠藻布滿池水每一個角落，幾乎變成一塊生態池，其他地方也能清楚見到設備拆除後的痕跡，整體看起來死氣沉沉，不時伴隨著在上空盤旋的鳥類，十分荒涼。

▲▼八仙樂園空拍圖。（圖／網友提供）

▲水池全布滿綠藻。

據了解，八仙塵爆的受害者之一22歲林姓女子當年僅17歲，全身53%受到2至3度燒傷，傷勢主要集中在四肢，在危險感染期曾數度和死神拔河，經過醫護努力與自我的求生意志才保住性命，所幸目前恢復狀況良好，但身心已留下難以抹滅的傷痕。

起初林女求償醫藥費及精神撫慰金等損失共567萬4055元，法官考量到訴訟成本，認為應該要再多賠150萬，士林地院最後在5月29日判辦趴公司與負責人呂忠吉賠償林女717萬4055元（567萬4055元+150萬），後面還有400多位受害人的求償官司審理中，呂忠吉將來可能要面臨百億賠償；至於八仙樂園只是租借場地，並沒有參與活動規劃，法官認為塵爆事件與八仙無關，最後判免賠。

▲八仙樂園發生粉塵爆炸意外，傷患躺滿草地。（圖／記者陳明仁攝）

▲八仙樂園意外發生當下。（圖／記者陳明仁攝）

八仙樂園塵爆事件發生在2015年6月27日晚上，當時由「玩色創意公司」承辦這場彩色派對，吸引4000多人一同狂歡，活動接近尾聲時，工作人員使用二氧化碳鋼瓶，把剩餘的「色粉」噴向觀眾群製造舞台效果，怎料就在色粉噴出後，西側粉塵竟無預警起火燃燒，下秒整個舞池都燃起熊熊烈火，現場瞬間陷入火海，事發當下群眾全擠在一起難以逃生，加上天色昏暗視線不佳，總共造成15死484傷。

爆炸當下4000多人慌亂逃竄，很多人當時是被推擠著往前跑，完全沒時間釐清發生了什麼事，接著就是一團團火球襲來，很多燒傷患著第一時間被扛到「漂漂河」泡水降溫，重症患者甚至皮膚都被燒到脫落，在場的人回憶起當晚畫面，都形容宛如「人間煉獄」般不堪回首。

對比5年前意外發生的景象，現在的八仙樂園宛如廢墟一般荒涼，再也沒有遊客嬉戲玩水的歡笑聲，樹木綠藻也逐漸爬滿滑水道與水池，但很多受害者至今仍在努力修復身體與內心傷口，還有400多人的官司正等著派對負責人呂忠吉。

▼當時活動的舞台已拆除，剩下老舊的滑水道與部分設施。

▲▼八仙樂園空拍圖。（圖／網友提供）

▲▼八仙樂園空拍圖。（圖／網友提供）

▲▼八仙樂園空拍圖。（圖／網友提供）

▲▼八仙樂園空拍圖。（圖／網友提供）

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