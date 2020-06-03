高人氣組合「卡娜赫拉X鬼滅之刃」出貼圖！　網友IG上暴動：求台灣上架

▲卡娜赫拉X鬼滅之刃！這是什麼神仙組合！（圖／翻攝自instagram／kanahei_）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本插畫天后卡娜赫拉（Kanahei）以可愛動物「粉紅兔兔」及「P助」席捲全球，也曾用超萌風格詮釋《精靈寶可夢》、《ONE PIECE》等知名動漫，推出超級療癒的貼圖。日前更聯手超人氣動漫《鬼滅之刃》，在日本的LINE STORE上架「卡娜赫拉Ｘ鬼滅之刃」的貼圖，讓台灣網友紛紛跪求「希望台灣也能出！」

卡娜赫拉2日在instagram發文，說她畫了《鬼滅之刃》的貼圖，並解說因為動畫目前只有播出第一季，畫的角色也大多聚焦在主角3人、跟超人氣的主角妹妹「禰豆子」。她表示，因為有很多特別喜歡的台詞和場面，結果不小心畫太多，開玩笑地說自己邊哭邊篩選要收錄的貼圖。最後附上日本的LINE STORE連結，希望大家多多支持。

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卡娜赫拉還在文中提到畫這個貼圖的契機，是因為先前《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴還在連載時，曾在卷末欄位說她的畫「讓人產生負離子（感到舒適愉快、可以療癒身心之意）」。最後卡娜赫拉則是恭喜吾峠連載完結，「吾峠老師，連載辛苦了！」

▲卡娜赫拉版本的鬼滅之刃也太可愛了吧！（圖／翻攝自instagram／kanahei_）

看到貼文後，日本網友紛紛留言，「我要馬上去買」、「出了就馬上買了」、「LINE一通知就買了，還送給老公跟兒子，太可愛了想每天用，『產生負離子』的感覺我完全懂啊」、「跟老公一起買了，也太可愛了吧！」留言中還有台灣網友跪求上架，「拜託在台灣販售吧」、「好可愛好可愛，希望台灣能快點上市，一定購買」、「為什麼海外買不到嗚嗚嗚！」

《鬼滅之刃》為何如此大爆紅？根據東京工藝大學漫畫學科教授伊藤剛分析，該作成功原因和製作成動畫有關。除了作品本身的魅力，過去觀眾跟著電視頻道追動畫，現在動畫結合網路影音平台上架，網友可以在任何一個時間點加入「追番」（追動畫）行列，還有口碑效應，一口氣助攻漫畫銷量。

事實上，《鬼滅之刃》漫畫在2019年4月動畫播出前，銷量累積350萬冊，但是2020年2月，賣破4000萬冊創下紀錄，加上新冠疫情引發宅經濟，5月銷量再破6000萬冊，短短不到1年銷量爆增17倍。日媒估計，《鬼滅》包括版稅、連載酬勞、動畫翻拍版權、周邊產品販售等，已經賺進20億日幣（約台幣5.6億元），緊接著10月預計上映劇場版《無限列車篇》，無論新冠肺炎疫情是否影響劇場版上映計畫，漫畫人氣仍持續狂破紀錄中。