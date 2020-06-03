魏德聖片廠用地有問題？　陳亭妃、陳怡珍協調台糖與文化局解決！

▲立委陳亭妃及台南市議員陳怡珍再度邀集台糖公司陳昭義董事長、台南市文化局葉澤山局長、還有魏德聖導演，共同討論土地取得相關事宜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

名導演魏德聖甫透露回顧400年歷史的電影「台灣三部曲」即將於明年開拍，戲中多達6成的森林場景將在中興大學台南新化林場進行，卻驚爆片廠土地出現問題？！

立委陳亭妃在2018年時曾為「台灣三部曲歷史文化園區計畫」積極爭取農委會免繳回饋金。現電影「台灣三部曲」明年開拍在即，立委陳亭妃及台南市議員陳怡珍再度邀集台糖公司陳昭義董事長、台南市文化局葉澤山局長、還有魏德聖導演，共同討論土地取得相關事宜，以全力協助台灣歷史文化走向全世界。

陳亭妃指出，依據農業發展條例規定，農業用地於劃定或變更為非農業使用，應視其事業性質，繳交回饋金。為鼓勵影視產業發展投資，陳亭妃於2018年時邀請文化部、財政部賦稅署、國產署、內政部營建署、農委會、台糖公司、台南市文化局等相關單位召開協調會，確定「台灣三部曲歷史文化園區計畫」依政府興辦之公共建設及公益性設施認定，得免繳交回饋金。然而，現台灣首座主題影城2024年開幕的時限在即，片廠土地卻卡在地上物設定問題，動彈不得。經陳亭妃再度召開協調會共同研商，決議台糖公司將於7月董事會時確立地上權設定，並同意台南市文化局授權BOT廠商營運融資。

會後魏德聖導演特別感性表示，感謝陳亭妃委員用20分鐘解決他們撞了兩年的問題，非常感謝陳委員對影視文化的大力協助與支持。陳亭妃則強調，為加速促成影視產業在台南的發展投資，要求中央及地方通力合作，請各單位屏除本位主義，全力協助「台灣三部曲歷史文化園區計畫」，期盼未來影視園區能成為深具台灣歷史特色的文化觀光遊憩空間，讓世界看見台灣。

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