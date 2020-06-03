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三峽名店創辦人爆「欠債4000萬」　全家擺爛不還！開跑車進出「欠錢比較大尾」

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三角湧金雞腳是三峽知名店家，全盛時期更在桃園、新竹、台南等地都有分店，創辦人陳寶珠現卻遭指控欠債不還。（圖／翻攝臉書）

▲三角湧金雞腳是三峽知名店家，全盛時期更在桃園、新竹、台南等地都有分店，創辦人陳寶珠現卻遭指控欠債不還。（圖／翻攝臉書）

圖、文／CTWANT

新北市三峽區安溪里長王曼甄出身里長世家，父親曾連任3任里長，母親陳寶珠更是知名美食「三角湧金雞腳」創始人，但陳寶珠沉迷地下期貨，積欠大筆債務，累積欠款總額恐超過4000萬，為此也被逼到吞農藥自殺，焦急的債主們找上王曼甄，王曼甄卻反控債主「放高利貸」，讓鄉親怒罵「太無賴」。

三角湧金雞腳在2008年開幕，一上市就深獲好評，全盛時期全台有4間分店，連台南安平都可見其蹤影，背後勢力更是驚人。陳寶珠丈夫王贈勳以殯葬業起家，曾任12年里長，女兒王曼甄則在26歲之齡當選里長，是全台最年輕里長之一，王家觸角跨足殯葬、教育和食品等多行業，關係更盤根錯節、深植地方。

連鎖商家的董娘為何欠了這麼多錢？資深刑警透露，陳寶珠長年來沉迷地下期貨，一晚上的輸贏可能就是雞腳店整個月的營業額，且仲介看陳寶珠身家顯赫，對她的下單量和金額總特別「優惠」，陳寶珠漸漸走火入魔，即使金雞腳變成會下蛋的金母雞也無法負擔她的天價債務。

今年3月，陳寶珠疑似因地下錢莊追債而吞農藥自戕，雖因及時搶救而無生命危險，但人還在加護病房觀察中，阿香（化名）身為陳寶珠的債主之一，得知此事後連忙找到王曼甄和王贈勳，想跟其家人討論這筆債該怎麼辦，王家人的反應卻讓她滿腹怒氣。

王曼甄看到債主上門，先是強調自己已幫母親還了很多錢，絕對不可能再幫母親處理債務，更指控阿香「放高利貸」，談沒幾句就把她趕出辦公室，態度極為囂張。

王贈勳則語帶諷刺，向阿香表示「妳錢借出去就知道可能拿不回來。」雖看似要幫妻子處理債務，卻要求阿香「扣掉利息、本金打折」，等到端午節後再說，要阿香回家「等候通知」，沒接到電話別再來煩，無賴行徑讓阿香看傻了眼。

本刊循線找上另名陳寶珠的債主，他不願多談，只表示自家長輩在市場賺辛苦錢，10多年前借了陳寶珠數百萬元，此後多次追討都無法拿錢回來，甚至「差點被打」，長輩見陳寶珠一家有權有勢，也不願多惹是非，只當是把錢丟進水裡，也不奢望這筆債款能有清償的一天。

「他們家人每天開跑車進出，卻賴帳賴到底，這年頭欠錢的比較大尾。」阿香表示，即使欠債累累，王家人照樣吃香喝辣，王曼甄還常貼出鋤草刨路的照片，不時還會曬兒子、秀恩愛，營造服務鄉親、家庭美滿的形象，只有債權人苦哈哈的過日子，希望他們能出面解決，別將笑容建築在債主的痛苦上。

本刊致電王曼甄，她承認母親在外積欠債務，如今吞農藥自戕還在重症病房醫治中，但否認簽賭消息，表示母親是早年被倒會，為父親的兄弟姊妹背債才有約4000萬的龐大債務。她提到母親長年被高利貸追債，債主有收3分、5分甚至8分利息，全家人直到母親做傻事才知道其債務狀況，也強調陳寶珠是「娘家媽媽」並非婆婆，自己已經嫁出去，沒有立場也不會處理幫母親處理。

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