陸軍航勤廠化身直升機醫師　用精密科技守護飛行安全

▲陸軍航勤廠負責直升機各項主附件及翻修工作等任務，圖為官兵拆卸AH-1W眼鏡蛇直升機主懸翼，用最精密、周全的檢修，守護每架直升機的順利運轉與飛行安全。

軍聞社／記者吳柏融專訪

直升機能穩定在天上飛行，主要是靠主懸翼、尾懸翼及各個液壓系統與飛操裝置的相互協調，而這些裝備之間的協調出了問題，就會造成直升機沒有辦法操控，人員就會受到相當大的危險，更可能因此而墜毀，而他們所承修的齒輪箱、液壓裝備及各式油管的製作，所擔任的就是這些系統協調的重要角色。

動力檢測所王上尉指出，為了確保裝備維修完成沒有問題，他們會將修製完成的裝備放至液壓、齒輪箱測台實施檢測，比照是否與原廠技令數據相符，最後才會實施出廠檢驗，讓裝備安裝到飛機上面，以確保飛行員與機組員在飛行任務時安全無虞。

「發動機就像是直升機的心臟一樣，需要維持妥善率，才能確保飛機運作正常。」系統檢測所陳上士說，目前她是擔任AH-1W眼鏡蛇直升機發動機維修人員，因為發動機很大也很重，而對於體型嬌小的女生相對的比較吃力，所以修理發動機不會是個人主義，而是團體合作，除了平時自主的訓練，工作過程中，同仁也都互相幫忙，才能順利把各項工作完成。

▲陸軍航勤廠負責阿帕契、眼鏡蛇及OH-58D戰搜直升機等三型機的光電射控系統基地級檢修任務，該系統在戰場上主要功能是用來發現躲藏的敵人，並透過雷射測距與鎖定功能，提高武器系統攻擊目標的精準度。（軍聞社吳柏融）

陳上士表示，她也在108年前往美國考取黑鷹直升機班隊，而在受訓期間，能夠跟其它國家的軍人一起分享實務上的經驗、文化交流，對她的軍旅生涯都是一項幫助；她說，因為在高中是學社會組的，所以在踏入發動機維修對她是非常陌生的，學習過程就是一直請教學長跟一直研讀技令，來補足這方面的不足，目前也大概學了兩年多，也很感謝長官及學長長期的幫助，才能讓她在這塊駕輕就熟。

儀電翻修所王士官長指出，儀電所除了儀表、電器類之外，還有直升機上面的無線電通訊裝備都是他們負責的維修測試工作，儀電所接觸的飛機非常多，從已經汰除的老U（UH-1H），到現在的眼鏡蛇及阿帕契都有接觸，他說，這些科技裝備不斷的更新，他們的技術也在過程中不斷的提升，這是一個很大的收穫。

王士官長也期望，未來在這個領域能持續鑽研自己的技術，隨著裝備越來越新，科技越來越發達，也希望自己在技術方面能更加精進，並提攜後輩，帶領學弟妹持續增長、傳承技術。