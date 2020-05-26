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旗山彈藥分庫調儲作業　確保彈藥庫儲安全

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旗山彈藥分庫調儲作業　確保彈藥庫儲安全

軍聞社／記者呂尚俞高雄報導

為確保彈藥庫儲安全，陸軍四支部旗山彈藥分庫日前實施彈藥調儲作業，分庫長劉中校於作業前，下達任務提示與安全規定。執行調儲作業中，官兵均依「程序、步驟、要領」，恪遵安全守則，落實作業規範，以降低人、裝損傷風險，杜絕後勤危安事件肇生。

劉分庫長表示，彈藥管理作業種類繁多，舉凡彈藥搬運、調儲、清點、撥發、接收及檢查均為重要工作一環，各項相關作業時全程由幹部督導，遵守各項作業流程，落實人員及載具作業前、中、後的檢查，以確保任務執行順遂及人員安全。

旗山彈藥分庫調儲作業　確保彈藥庫儲安全

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