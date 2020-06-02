直升機醫學中心　「陸軍航勤廠」為航機健康把關

▲陸軍航勤廠於108年第二次榮獲勞動部職業安全衛生管理最高榮譽五星獎。（軍聞社記者林澤廷攝）

軍聞社／記者吳柏融臺南報導

每當陸軍航空部隊在北、中、南等地，執行飛行訓練及實彈射擊任務，當地民眾不僅可以親眼見證官兵勤訓精練成果，而在順利執行任務的同時，也讓武器及裝備的後勤維保工作顯得更為重要。

在這些性能優越的直升機背後，必須靠著素有「直升機醫學中心」美譽的陸軍航空基地勤務廠保修廠，為航機的「健康」把關。

陸軍航勤廠前身為陸軍修護保養大隊，在民國88年編成陸軍航空基地勤務處，94年更銜為陸軍航空基地勤務廠，歷經幾次組織變革調整，於102年移編至陸軍後勤指揮部。

航勤廠廠長趙少將指出，陸軍航勤廠為負責陸軍各型直升機基地修製及支援野戰保修任務，在各項修護的標準作業程序下，以最高規格執行航空裝備的修護作業，維護陸軍飛航安全，達成各項戰演訓任務。

除了對飛機修護品質持衡要求外，航勤廠在工安管理、作業管理等方面，也獲得各級肯定；趙廠長表示，該廠於108年第二次榮獲勞動部職業安全衛生管理最高榮譽五星獎，並通過職業安全衛生管理系統ISO45001的認證；在檔案管理方面，更獲頒行政院國發會檔案管理金檔獎的殊榮，所有一切的努力，彰顯航勤廠全體同仁戮力推動專業工廠及重視職業安全衛生管理的用心和決心。