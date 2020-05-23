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勇闖「毒化物仿真訓練館」　陸軍化訓中心引進美國實毒訓練課程

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毒化物仿真訓場

▲陸軍化生放核訓練中心毒化物仿真訓練館，參考美國化學防禦訓練中心實毒訓練課程建置，區分野戰場景訓練室、反恐場景訓練室及化學品外釋訓練室等三個場景，搭配模擬戰劑、香精及工業毒化物等不同條件，配合燈光、音效，建構仿真場景訓練環境，供教學及訓測使用，可大幅提升整體訓練成效及強化人員本職學能。（軍聞社陳軍均）

軍聞社／記者陳軍均桃園23日電

陸軍化生放核訓練中心平時負責國軍化生放核防護並指導三軍防護整備，依令支援反恐及重大災害防救任務，戰時遂行化生放核防衛作戰，執行輻射偵測、戰劑偵檢、生物戰劑取樣、後送、消除（汙染物）、危害判斷，指導各部隊化生放核防護、煙幕掩護及縱火等任務。

化訓中心指揮官龐少將表示，近年來各項複合式化生放核威脅，因此化學兵戰術戰法及教育訓練需與時俱進，兵科教育訓練成敗是攸關戰力能否提升的重要因素。

龐指揮官指出，化訓中心依據上級政策指導、教育使命及戰備工作不斷精進，教、訓、測各項的整備，透過技術交流與跨領域合作，增進兵科整體專業的職能，培育化學兵幹部指揮及化生放核戰術、戰鬥及戰技等學能，為國家培養高效能的化學兵部隊戰力。

化訓中心平時為提升官兵執行生物偵檢、辨識及取樣的能量，針對生物偵檢車、渦輪發煙車、核生化偵檢車、重型消毒車等主戰裝備進行訓練，可於平時協助執行生、化災害救援及反恐應變任務，戰時執行生物戰劑及生化學戰劑狀況下之戰鬥支援任務，有效提供部隊生物相關資訊及生物防護建議，以確保部隊作業安全。

陸軍化訓中心，歷經多年核生化作戰演練與防疫消毒試鍊，累積豐富專業與經驗，在面對沒有形體的敵人，化學兵以防護服為盾，以消除劑為矛，站在防疫作戰前線守護國門，成為對抗病毒的強力先鋒。

▼陸軍化生放核訓練中心化學分析檢驗館，分為無機分析室、氣相分析室、液相分析室、有機光譜室及生物檢測室等5大區域，可執行化學戰劑及其衍生物鑑定、恐怖攻擊未知化學品爆裂性、工業毒化物鑑定、消除（汙染物）藥劑效能檢驗及環境微生物檢測作業。（軍聞社陳軍均）

化學分析檢驗館

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