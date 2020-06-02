仁寶電腦400名越南移工大罷工　抗議吃住太差「竟要4000元」

▲仁寶電腦越南移工罷工市府全力救火。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

仁寶電腦桃園市平鎮廠400名越南移工，因不滿所得稅扣款及膳宿環境太差，卻要按月扣4000元，和當初從越南來台前講的「2500元」不一樣，疑被不公對待，2日上午採以大動作集體罷工，引發各界重視。市府勞動局經全力居中協調及提供法令解釋，在勞資雙方誠信協商後，於下午4時許，就按月扣稅、宿舍環境改善、提供足夠及衛生之飲食等內容達成共識，結束罷工事件。

該起外籍移工集體罷工事件，也是甫上任的勞動局長吳宏國首度面臨的重大勞資爭議事件，幸在相關人士全力協商而於8小後落幕！

請繼續往下閱讀...

市府勞動局說，該局一接獲仁寶電腦平鎮廠400名越南移工罷工事件訊息，立即於第一時間電話聯繫公司及仲介瞭解移工訴求，並前往現場關心，全力協助居中協調及提供法令解釋，經勞資雙方誠信協商後，於下午4時許，就按月扣稅、宿舍環境改善、提供足夠及衛生之飲食、協助調查國外仲介違法扣款及不針對本次爭議事件進行秋後算帳等內容達成共識。

勞動局表示，本次爭議能夠圓滿落幕，有賴勞資雙方釋出最大善意進行協商，勞動局基於保障勞工權益及促進勞資和諧之立場，呼籲仁寶電腦工業股份有限公司應秉誠實信用原則履行承諾，並建立有效之協商機制與溝通管道，以減少爭議發生，穩定勞動關係。

・不只划算，是超級划算