替川普「教堂拍照」開路！　警察「催淚瓦斯+塑膠子彈」驅離抗議群眾

▲示威群眾聚集在白宮外。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普1日在白宮玫瑰園發表全國演說,並穿越拉斐爾公園,到白宮對面的聖約翰公會教堂接受媒體拍攝。在此同時,白宮外聚集了大量示威群眾,為了保護總統安全,警察使用大量塑膠子彈、催淚瓦斯驅離抗議者。

▲雙層警力將群眾隔離。(圖/路透)



川普(Donald Trump)在演說中表示,這場暴動猶如國內的恐怖行為,如果大規模示威持續,他將會動用軍隊恢復美國街頭秩序,「如果哪個城市或州拒絕採取必要行動,保護其居民的生命財產,那麼我將會部屬美國軍隊,迅速為他們解決問題。」

接著川普就在警察的開道之下,穿越拉斐爾公園(Lafayette Park)到白宮對面的聖約翰公會教堂(St. John’s Episcopal Church),手持聖經接受媒體拍攝。與此同時,國民警衛隊憲兵、特勤局、國土安全部警察以及哥倫比亞特區警察,正在外圍發射塑膠子彈、催淚瓦斯和閃光但驅離抗議民眾。

數個小時之後,成千上萬的示威群眾再度聚集到白宮外的街道,衝突也越演越烈。紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)表示,不該將和平示威群眾和做出破壞行為的人混為一談,「總統今天做的是號召美國軍隊對抗美國人民。」

After his press conference, Donald Trump went to take a picture by the church near the White House. The police pushed people back to clear the way for the president. #GeorgeFloyd #WashingtonDC #WashingtonDCProtest pic.twitter.com/Pi7J1pOQNf