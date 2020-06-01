員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！竟是自己人下毒手

圖、文／鏡週刊

警界爆醜聞！台北市警局中正二分局一名K姓員警，因把私人隨身碟插在警局電腦忘了拔除，結果隨身碟裡老婆的裸照竟在同事間流傳，涉嫌散布裸照的同事甚至還向媒體爆料。離譜的是，K員警事後反被分局以「在公務電腦放猥褻照」等理由記過，害他因此得了憂鬱症，數度萌生輕生念頭，每天都得服用藥物才能入睡。

K員警告訴本刊，當時存有老婆裸照的隨身碟消失後又出現，一開始他不以為意，沒想到不久後有同事拿著手機問他：「裡面的裸照是不是你老婆？」K員警大吃一驚，私下調查發現，是一名已經調到北投分局的黃姓前同事，聯手中正二分局的另名員警，將他老婆的裸照先傳到公務電腦，再故意散布，還向媒體爆料，說K員在公務電腦存放猥褻照。

K員警氣憤地表示：「黃姓員警平時就愛打小報告，也常與其他同仁發生口角衝突，是個有名的爭議人物。」他並說，黃曾因交接班問題，與1名H員警口角，黃看準對方個性衝動，刻意避開監視器舉槍示威，並以三字經挑釁對方，等H員警反擊，再錄影提告。事後，黃得知K員警曾提醒H員警要提防黃設局陷害，讓黃心生不滿。

去年初，黃姓員警因涉嫌私查上千筆個資，被調到北投分局，心有不甘的他認定K員警是舉報人，新仇加上舊恨，因此伺機展開報復。K員警說，黃向媒體爆料後，還將網路新聞連結傳給其他同事，若有人不理他，他還會挑撥離間地問：「你怕K員警喔！」事後遭督察組約談時，K員警本以為可以討回公道，不料卻是反遭記過處分。



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