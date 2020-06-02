暑假補助國旅效果差？業者不擔心：計畫時間長「可分流出遊」

▲暑假為國旅旺季。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將於7月推出擴大國旅補助計畫，自由行可補1000元、離島加碼1200元、團客700元。針對在暑假推出計畫，是否會削弱補助效果，旅行公會認為，此次補助計畫時間長達4個月，民眾不一定非要在暑假出遊，且今年景氣差，若老師、學生不出遊，暑假跟淡季其實沒有差別。

交通部觀光局預計投入40億元，祭出國旅補助計畫，適用時間為7到10月。初步規劃自由行旅客每房每晚補助1000元，離島加碼1200元、團客每人每日可補700元，每團上限3萬元，每家旅行社申請上限35團。

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▲離島加碼補助一次。（圖／記者蔡玟君攝）

旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，目前擴大國旅計畫方案已送交交通部審核，預計近日就會宣布，據了解，這次計畫沒有特別針對星級旅館或台灣觀巴等加碼。

蕭博仁表示，雖然本次計劃是在暑假旺季實施，但其實台灣人旅遊都是一窩蜂的，7、8月旅遊族群比較特定，限於老師、學生、親子等，其他人不一定需要在暑假旅遊，且今年景氣不好，若老師、學生不出遊，暑假也等同於淡季。

▲專家認為，民眾可分流出遊。（圖／觀光局提供）

蕭博仁表示，此次補助計畫實施時間較長，一般民眾可選在9、10月出遊，剛好那期間也是一般旅遊淡季，預計應可有效帶動觀光景氣，分流出遊也不用跟其他人擠在同一時段，還能保持社交距離，達到防疫目標。

另外蕭博仁指出，雖然國旅景氣逐漸復甦，但國外疫情依然險峻，航空公司、專做出入境的旅行社仍非常慘澹，可能會撐不過這一波疫情，年底陸續倒閉，希望政府能推出紓困3.0，針對這些業者予以協助。