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重機情侶慘死水泥車下…媽心碎曝「平日相處」：把他們兩個帶回高雄辦冥婚

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記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區環河西路1日上午11許發生一起死亡車禍！一輛水泥預拌車違規左轉，導致22歲陳姓男騎士、21歲張姓女騎士因剎車不及當場撞進車底，遭水泥車輾過慘死。陳男媽媽哭到崩潰，表示，待後事處理的差不多之後，將把2個孩子帶回高雄舉辦冥婚儀式。

▲▼重機情侶慘死輪下，媽媽哭喊「還我兒子來」。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼重機情侶慘死輪下，陳男媽媽將帶2個孩子回高雄辦冥婚。（圖／記者陳以昇攝，下同）

肇事水泥預拌車涂姓駕駛2日上午現身板橋殯儀館，陳男媽媽一見眼淚瞬間潰堤，又氣又悲痛不斷跳腳哭吼，面對家屬的質問，涂男低頭不發一語。陳男媽媽透露，是與涂男第一次見面，對方一句道歉都沒有，但就算道歉了，也換不回寶貝兒子的性命。

▲▼ 重機情侶慘死水泥車下，22歲陳姓騎士媽媽崩潰 。（圖／記者陳以昇攝）

事發當天，張女媽媽透露，希望能夠替2人舉辦冥婚儀式，「讓他們一起走，希望他們就在那邊好好過」，有伴才不會孤單；2日上午陳男媽媽透露，等到2人後事處理得差不多之後，「要把他們兩個帶回高雄辦冥婚」，表示「他們一直都很好，從認識到現在，女孩子到我們家很多次，女生是一個很好的女孩，很刻苦，跟我孩子感情很好，大家相處非常融洽」。

回顧事發經過，1日上午11時3分左右，涂姓水泥預拌車駕駛沿環河西路往土城方向行駛，行經環河西路四段、華江五路口，涂男疑似因貪圖方便違規左轉，導致直行的2部紅牌重機閃避不及撞進水泥車底，其中張女更遭水泥車輾過，2人當場失去生命跡象，現場一片狼藉。

▲▼重機情侶慘死，肇事水泥車駕駛赴板殯不發一語。（圖／記者陳以昇攝）

▲重機情侶慘死，肇事水泥車駕駛赴板殯不發一語。（圖／記者陳以昇攝）

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