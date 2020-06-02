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台中市場大火燒毀26攤！神秘「油頭男」瘋笑　攤商崩潰哭：痛啊

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▲▼台中深夜火警。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲台中新民街市場深夜火警。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者許力方、李忠憲／台中報導

台中市東區新民街市場（舊建國市場）為一處大型傳統市場，日前深夜突然發生火警，火勢猛烈迅速延燒，26個攤位都被燒毀，陷入火海中，現場還不斷傳出巨大爆炸聲響，攤商趕到哭成一團，著急地直掉淚，懷疑半夜起火是遭人為縱火，一名嫌犯被警方帶回偵訊。

事發於5月31日周日深夜11時許，台中消防獲報新民街市場第一攤不明原因起火，緊急出動27車92人前往搶救，因為鐵皮連棟建築，又擺放大量雜物，火勢相當猛烈，不時悶燒竄出火苗，一下子燒了26個攤位，熊熊火光和濃煙更嚇壞不少附近民眾，一直到2小時後才控制火勢，現場滿目瘡痍。

▲▼台中新民街舊建國市場旁火警。（圖／台中消防）

▲▼台中新民街舊建國市場旁火警。（圖／翻攝爆料公社）

▲大火狂燒出動92消防員搶救，現場滿目瘡痍。（圖／台中消防、翻攝「爆料公社」）

有攤商聽聞噩耗趕到場，眼睜睜看著倉庫裡的肉、機器都被燒光光，只剩下看板，當場崩潰痛哭「全毀了，6台機器，痛啊！就一個字，痛啊！」其中不少攤商更懷疑是「故意縱火」，疑似有抓到1人，但2人落跑了，就有攤商受訪直呼「我問嫌犯，你跟哪一攤認識？他不說話，我很想巴下去，看他頭髮油油的，我不敢！」

消防局估計，整場火災財物損失粗估約470萬元，趙姓攤商管理員直呼，現場曾有一個沒見過的人，「我們攤商在這哭成一團，他在那邊講瘋話，還呵呵笑『啊沒有戲看了！』」

消防局火調科6月1日前往採證，據了解，火場火點不只一處，人為縱火可能性高。對此，台中市消防局低調表示，現場已採集多處跡證，持續進行分析鑑定，相關細節不便透露，遭帶回男子是否涉案縱火，仍待警方進一步調查釐清。

事實上，新民街位在台中火車站附近，緊鄰原建國市場，在地人都當作舊建國市場的延伸市場，台中市府經發局指出，該處為鐵路局出租用地，現在租約已到期，攤商除了把該處當倉庫使用，也有對外違法營運。都發局說明，鐵皮屋無違建查報紀錄，待火災事故鑑定完畢解除管制後將進一步調查，如為違建，將通知所有人或管理人改善，如未改善將依規拆除，以維護公共安全。

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▲▼台中新民街舊建國市場旁火警。（圖／翻攝爆料公社）

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