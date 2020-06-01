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日本解禁名單研議中…台灣可入列？　謝長廷給答案看這「三評估標準」

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▲▼駐日代表謝長廷陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

日媒日前報導，日本將鬆綁入境限制，但名單中卻未包含台灣，另不少人感到失望。對此，駐日代表謝長廷1日在臉書中表示，各國評估鬆綁標準有三項，日本和台灣一樣也在研議中，「並沒有確定」。

謝長廷表示，目前世界疫情未平息，各國都在摸索研究，研究如何在忍受一定風險和經濟發展之間取得平衡，日本和台灣一樣也在研議中，並沒有確定。

謝長廷指出，各國在評估鬆綁的標準，不外有三，一、疫情控制和風險的程度，這是健康安全的考量；二、彼此是否願意相互鬆綁，這是雙邊平等互惠的原則；三、政治因素的考量，急迫性、友好度、副作用等考慮。

謝長廷說，台灣防疫的成功，是世界公認，所以第一點應該不是問題，第三點是駐外單位要交涉爭取排除的，而第二點則是國內需要建立共識的。目前台灣對外國入境大多禁止，且要求居家檢疫14天，如果外國對我們鬆綁，我們是否相對願意鬆綁或降低檢疫日數，這是需要共識的問題。

謝長廷認為，現在台灣正在積極推動國內旅遊消費，有人認為對外開放不是優先急迫的問題，尤其台灣維持50天的零本土病例，成績亮麗，但開放的壓力也相對增大，像英、美、日本國家是在一定風險下鬆綁經濟活動，開放入境限制反而壓力不大，所以這點需要專家學者和相關部會整體評估做出選擇和決策，國人也要繼續維持衛生和健康安全的習慣，才能在下一波的經濟復原競賽維持自信和領先。

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