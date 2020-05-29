【黃寶慧】慧眼看天下／孟晚舟自由夢碎　引渡美國引定了！？　川普開戰前奏？　美擬恢復核試！？

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就在美國剛出手，擴大圍堵華為後，2018年遭加拿大警方逮捕的華為首席財務長孟晚舟，27日被卑詩省最高法院判定，她的犯行符合「雙重犯罪」標準，因此引渡赴美程序將持續進行。長期關注此案的律師都表示，孟晚舟這次重獲自由的機率很大，沒想到卻以敗訴收場，也再次引來中國大陸與華為的不滿，認為根本就是美國在背後操控，而華為公主孟晚舟接下來是不是就會引渡到美國受審呢？這對美中關係又會造成什麼樣的影響？另外，根據《華盛頓郵報》報導，川普政府最近在會議中討論，考慮要重啟近30年沒有進行過的核子試驗，對於美國這些動作，專家分析，可能都是為了要制衡中國大陸的核威脅，但這樣的行為，是否會讓全球其它擁核國家蠢蠢欲動？甚至讓世界重新掀起核武的軍備競賽呢？《慧眼看天下》第100集，邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋，和淡江大學財金系教授聶建中，與主持人黃寶慧深度分析國際最新發展與情勢。

▲在敗訴之後，孟晚舟接下來是否會引渡到美國受審，引發外界關注。（圖／路透）

在台灣看世界!《慧眼看天下》百集回顧

經歷東北亞局勢動盪、美中持續角力，《慧眼看天下》節目本周迎來第100集，自2018年開播以來，《慧眼看天下》團隊多次挺進前線，不僅從新加坡帶回川金會第一手消息，也好幾度前往美國最具影響力的智庫，和多位學者進行深度交流，更見證了馬來西亞政權更迭，分別獨家專訪到了馬國政壇雙雄，前首相馬哈迪以及前副首相安華；兩年來，《慧眼看天下》收穫良多，一共訪問了多達15名世界級意見領袖。

▼《慧眼看天下》節目本周迎來第100集，兩年來一共訪問了多達15名世界級意見領袖。（圖／ETtoday）

美國破10萬死 川普忙打球惹眾怒

美國新冠肺炎疫情持續延燒，累計死亡人數在27日突破10萬例，WHO就警告，第二波疫情很可能隨時捲土重來，但就在這個關鍵時刻，美國總統川普卻被抓包忙著打高爾夫球，引發民怨；同樣輕忽防疫爭議不斷的，還有巴西總統波索納洛，不僅帶頭「不戴口罩」，還和支持者群聚互動，更發起政治鬥爭，讓巴西疫情拉起警報，成為全球第二慘重的國家。

▼美國新冠肺炎疫情導致超過10萬人死亡，而總統川普消極的處理方式引發眾怒（圖／路透）

"港版國安法"定案 陸人大表決通過

今年中國大陸兩會投下震撼彈，「港版國安法」提前審議，而大陸全國人大會議，28日就正式表決通過了港版國安法授權案。預計最快6月底，人大常委會就會著手討論立法，不過就在法案表決前夕，香港街頭也出現好幾波抗議示威，港警27日晚間拘捕上百人，香港再添動盪，也引起國際媒體高度關注。

▼預計最快6月底，人大常委會就會著手討論立「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。