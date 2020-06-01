中山大學研究「新冠肺炎可能透過氣膠傳播」　張上淳：特殊處置才會製造

▲張上淳說，只要在特殊情況下才會製造出氣溶膠。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中山大學發布新冠肺炎無症狀患者可能透過氣膠傳播病毒，中央流行疫情指揮中心今（1日）表示，通常一般人咳嗽不會製造太多的氣溶膠在周邊，但對病人還是可避免做某些形式處置，能減少傳播機會。

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁，與美國加州大學聖地牙哥分校氣膠中心主任Kimberly A. Prather攜手合作，並聯合知名傳染病學專家Robert T. Schooley於國際權威期刊Science共同發表專文指出，導致肺炎COVID-19的新型冠狀病毒SARS-CoV-2，能夠以極細微的氣膠懸浮微粒或液滴形式於空氣中傳播。

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▲中山大學發布氣膠傳播可能為新冠肺炎無症狀患者傳染途徑。（圖／中山大學提供）



王家蓁強調，過去世人認為，僅有當患者咳嗽或打噴嚏時，所產生的飛沫有導致傳染的風險。但其實人們平時講話、唱歌、咳嗽，甚至僅是單純地呼吸，就會釋放出許多大小在1微米以下的氣膠微小液滴。當COVID-19患者的呼吸道或肺部含有SARS-CoV-2時，這些病毒即可隨著呼氣氣膠釋放到環境中。這些含有病毒的氣膠，如果在保有感染力的情況下被他人經由呼吸攝入呼吸道或肺部，即可能使病毒在新的宿主體內複製，並導致感染發病。

專家諮詢小組召集人張上淳說，關於氣溶膠可以帶有病毒顆粒造成傳播，先前已經提過，在一般狀況下，不會製造太多氣溶膠，通常只有做特殊處置時才會製造，對於平常一般人的咳嗽，是不會製造太多的氣溶膠在大家周邊，主要還是飛沫狀況，氣溶膠還是對病人避免做某一些形式的處置，減少氣溶膠產生，也是減少傳播機會。

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