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駐德代表逐句翻譯打臉「陳佩琪的英文」　網讚：應該向她收學費

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中華民國駐德大使謝志偉。（圖／記者嚴云岑攝）

▲駐德代表謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪指，台灣寫給世界衛生組織（WHO）的警告信是「硬拗」。對此，駐德代表謝志偉1日在臉書逐句翻譯並解釋該封信，並表示「難道我這陣子都在德國人面前硬拗？」、「我決定相信陳部長的英明，不相信陳醫師的英文。

謝志偉表示，自從4月11日衛福部長陳時中公布衛福部於去年12月31日寫給世衛組織的電子郵件後，不管是德國媒體採訪﹑和國會議員或基金會青年團體分享、交換台灣對武漢病毒之防疫狀況，他都用這封信作為談話資料，接下來2週，至少有3個視訊會議和不同組織的朋友，談台灣抗疫經驗、WHO對我國態度及中國，沒想到陳佩琪卻在臉書寫道「先前跟世衛的電子郵件爭議，我個人認為這是武漢發佈的訊息，我們只不過是接獲訊息後去電想跟世衛要更多的訊息而已」。

謝志偉指出，怎麼和自己的理解差那麼多？若陳佩琪是對的，那接下來還能再「硬拗」下去？這事嚴重了，若陳佩琪是對的，那只怪陳時中「硬拗」，也太小兒科了，何不直說「蓄意詐騙」？有人第一時間就說陳佩琪配合世衛組織和中國，長他人威風，滅自己人志氣，「但我不這麼想，不以人廢言，如果她是對的，明天開始，我就絕口不提此信。但我得先確認，陳醫師是對的嗎？」

謝志偉分析，按陳佩琪的說法，判斷基礎有二，其一，「以我的英文程度」，其二，「當時台灣自己手邊沒有自己的病例」，茲事體大，到底台灣衛福部寫給世衛組織的英文信是怎麼寫法？他直接列出翻譯如下：

第一句：News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan,CHINA.（今天有新聞資訊指出，中國武漢市至少有七例被證實/上報的非典型肺炎病例。（「上報」在此是「往上報」的意思）。

第二句：Their health authorities replied to the media that the cases were believed not SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isloated for treatment.（他們的衛生當局對媒體回應說，這些病例相信並非SARS；但是樣本仍在檢驗中，並且已經對隔離中的病者進行治療。）

第三句：I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us.（如果您有相關訊息可以分享給我們，我們將不勝感激。）

第四句：Thank you very much in advance for your attention to this matter. Best Regards。（在此先謝謝您對此事的關注。祝好）

謝志偉表示，若與陳佩琪看的是同一封，「對不起，這封信豈止是要個資訊而已！要資訊的基礎是『擔心』和『警惕』！」中國衞生當局所説的「Cases were believed not SARS」這句話的「were believed」表示「沒十足把握」，是「據信」的意思，若「百分百不是SARS」，就省掉「believed」而直接寫「Cases were not SARS」就可。

謝志偉直言，這是瞎子吃湯圓，心裡有數，不管是心裡有數也好，或心裡嘀咕著也好，既然「樣本仍在檢驗中」，（不就擺明，前面的「據信」是遮掩之遁詞？)，反正至少印證「小心」，小心「人傳人」，就得「隔離」，世衛組織看到「隔離」會無感？還是「不敢有感」？

謝志偉說明，衛福部這封信有2個功能，「要資訊」和「給資訊」，而「給資訊」常用來執行「提醒、警惕或警告」的功能，例如常聽到路邊有人喊說「有車來了！」，不是「車來了！」或交通標誌有「右方來車」以提醒路人，並不一定要說「我提醒你，有車來了」或「我警告你，右方來車」。

謝志偉提到，連他一個非醫學系亦非英文系的人都能讀出這封信「提醒或警告」意涵，以防疫為重要執掌的WHO對這些描述會無感？可以無感？不必回頭去確認並要求中國說實話？就算「要資訊」也可能是「提醒或警告」，婉轉，但不會沒聽到，「有沒有相關資訊可分享」的意思就是「有的話，可否告訴我們實況。沒有的話，麻煩趕快去問中國真相，那是WHO的責任！」。

謝志偉再指，「Thank you very much in advance for your attention to this matter. Best Regards」，這句關鍵字「 this matter」，或更精確一點，是「this」，一般結尾，只要「Thank you very much for your attention」就夠了，中文意思相當於「謝謝您的費心／麻煩您了」。但「Thank you very much in advance for your attention to this matter.」就不是「費心」和「麻煩」，而是「在此先謝謝您關注此事了」，重點在「關注此事」。

謝志偉認為，陳佩琪說台灣沒有病例，怎麼可能警告？這個概念是，車子來了，等被它撞到，才能警告？他告訴德國人，台灣人有2003年SARS慘痛經驗，幾乎是一朝被蛇咬，十年怕草繩，陳佩琪大概不知道或忘了台灣人對中國傳過來的病毒戒慎恐懼，更別說大家都知道，她可能不知道，獨裁政權國家如中國對「真相」之控制永遠高於對「疫情」之控制。

謝志偉提到，世衛組織當然可以說沒看到「人傳人」，也不排除真的沒有被「警告或提醒」的感覺，但世衛組織無感，也不必然意味著陳時中沒提醒或警告，陳佩琪對世衛組織展現佛心就算了，還倒打一耙，指衛福部或陳時中硬拗，這就有點廁所裡撐竿跳 ，過份了。

謝志偉提及，接下來所有視訊或討論，決定相信陳時中的英明，不相信陳佩琪的英文，以她的中文程度，應該看得懂他寫的是什麼，「也就是説，沒什麼」，而此文也為所有抗病毒、抗中如配合中國打壓台灣的WHO的駐外人員而寫。

貼文一出，網友紛紛留言「只懂直球對決語言的夫妻，修飾句對他們而言是一大負擔，就像他們的為人處世！」、「只能說她的英文真的不夠好」、「謝大使公務繁忙中，還費心為她上英文翻譯課，應該向她收學費！」、「不得了，陳醫師再硬凹下去，就被人看穿台大醫學院的英文程度了」

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