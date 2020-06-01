疫情趨緩用電增加　中火2部機組重新運轉？中市府：漠視空污令人遺憾

▲中火意圖透過召開公聽會重啟機組，中市府大表遺憾。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

根據報載，台電如果夏季用電成長超乎預期，或是有大型機組事故發生，不排除讓停機近半年的台中火力發電廠2、3號機組回歸，加入供電，台中市政府新聞局表示，台電在尚未重新申請取得操作許可證情況下，意圖透過召開公聽會重新啟動中火2、3號機組，嚴重漠視台中人對改善空污、守護健康的訴求，令人遺憾。

台電預期疫情趨緩，經濟逐步回穩，用電量也會大增，但又遇到下半年秋冬空污季節，燃煤機組勢必要停機減煤，因此，台電罕見的提前在夏季進行歲修，包括大潭電廠2號、4號與通霄6號機，估計少掉75萬瓩。

台電中火2、3號兩部機組先前遭台中市政府撤照而停機，但行政院宣告「台中市生煤自治條例」無效，機組可重新運轉，台電初估，7月中後，夏季供電仍充裕，目前尚未規劃將兩部機組納入供電行列。

不過，如果夏季用電成長超乎預期，或是有大型機組事故發生，不排除讓停機近半年的台中火力發電廠2、3號機組恢復供電，近期也會召開說明會和地方溝通。

市府新聞局表示，中火第2號及第3號機組操作許可證經環保局廢止後，依法不得啟動運轉，雖經行政院環保署來函撤銷處分，但因該署未依法呈報行政院即逕為撤銷，故該撤銷處分因違法而自始無效，亦即廢止中火兩部機組許可證處分仍有效力。

台電在尚未重新申請取得操作許可證情況下，企圖透過召開公聽會重新啟動中火2、3號機組，嚴重漠視台中人對改善空污、守護健康的訴求，令人遺憾。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來