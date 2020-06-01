陝西53名學生突發「不明原因發燒、咳嗽」　學校緊急停課…核酸檢測出爐！

▲新冠肺炎肆虐全球。（示意圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省安康市寧陝縣新礦小學和新建小學驚傳有多名不明原因咳嗽發燒病例，懷疑新冠肺炎再次爆發，引發當地恐慌。據大陸官媒《央視新聞》報導，陝西省安康市疾控中心5月22日對53名患病學生及發病較多班級4名無症狀班導師進行新冠肺炎核酸送檢。據悉，事件發生後，兩所學校暫時停課。

陝西省安康市疾控中心表示，流病科於當日下午趕到現場，在學校、醫院開始流行病學調查，並採集病例鼻咽拭子、血清樣本，共採集聚集性咳嗽發燒樣本57份樣本。

現場詢問流調人員相關病例的典型、共性症狀，初步確定檢測方案，試驗中全部病例進行新冠檢測，並挑選10名症狀典型的病例，使用呼吸道發熱多重核酸檢測試劑盒進行26種常見病原菌的檢測。

▲新冠肺炎目前尚無特效藥。（圖／路透社）

經檢測，57份標本鼻咽拭子新冠核酸全部陰性，10份血液標本新冠抗體陰性。5月23日呼吸道發熱多重核酸檢測結果顯示，10名典型病例鼻咽拭子鼻病毒核酸陽性。

寧陝縣衛健局隨後通報，截至5月29日，寧陝縣太山廟鎮2所學校出現由鼻病毒引起的學生群體性上呼吸道感染病情，經及時救治已日趨好轉。

據通報，5月22日對53名患病學生及發病較多班級4名無症狀班導師進行新冠肺炎核酸送檢，結果均為陰性。目前，新建小學2名學生居家服藥治療，病情明顯好轉，1名學生在太山廟鎮衛生院治療。事件發生後，兩所學校暫時停課，於5月30日復課。

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