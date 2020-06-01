義大利醫曝「病毒致死率」大幅降低！臨床上已消失　第2波爆發是危言聳聽

▲義大利正逐步解除限制措施。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲新冠肺炎疫情逐漸趨緩，曾是疫情重災區的義大利也開始鬆綁限制措施，更有當地醫生指出，相較於數個月之前，新冠病毒的致死率大幅降低，甚至已經在義大利消失，說有第二波疫情爆發的人過度危言聳聽，「有人應該為這種恐怖主義負責。」

《路透社》報導，米蘭聖拉斐爾醫院（San Raffaele Hospital）的負責人桑格里洛（(Alberto Zangrillo）表示，與1、2個月前相比，過去10天的檢測結果顯示，新冠病毒量已經幾乎消失，「實際上，從臨床角度來說，這種病毒在義大利已經不存在了。」桑格里洛認為，一直聲稱會有第二波疫情爆發的人過度危言聳聽，「我們必須回到一個正常的國家，有人要為這種恐怖主義承擔責任。」

聖瑪蒂諾醫院（San Martino hospital）傳染病部門的負責人巴塞蒂（Matteo Bassetti）同樣認為，新冠病毒的威力正在減弱，「很明顯的，現在的新冠病毒和過去兩個月的強度不一樣。」

儘管疫情確實逐漸趨緩，義大利政府仍採取保守的態度，衛生部副部長贊帕（Sandra Zampa）在聲明中指出，現在宣布勝利還為時過早，在等到科學證據支持「病毒消失」的論點之前，還是請義大利民眾保持最大限度的謹慎。

義大利新冠肺炎確診數達23萬9479例、死亡數3萬3415人，是歐洲疫情最嚴重的國家之一。根據先前報導，義大利所有機場自6月3日起可重新開放，計畫同日取消旅遊禁令，且歐盟觀光客可以在不經隔離檢疫的狀態下入境。

►►防疫期間也要一樣美麗！



★★好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】