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「店長姐姐幫我訂4盒」口罩今起自由賣　超商團購群組瘋喊：+1、+2、+3

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▲▼口罩開賣一覽表。（圖／記者許力方製）

▲各通路販售口罩時間、價格一覽表。（圖／記者許力方製）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情在台趨緩，今天（1日）起口罩販售解禁，恢復市場自由買賣，其中包括賣場家樂福，和超商7-11、全家、萊爾富以及生活美妝店寶雅，都相繼宣布販售的時間與價格。不過，預期口罩未來可能會變貴，像超商的團購群組不少人已經開始預購；藥局也出現回流人潮，民眾又到藥局買實名制口罩。

口罩恢復市場自由買賣，第一線藥局反而又出現買氣。藥師吳政衡說，之前是每天會有庫存隔天繼續發，但這幾天大概是中午前就發完了；現在恢復自由購買，因自由購買的價錢比較高，民眾還是回到領實名制口罩，「因為畢竟一片5元。」趁著周日不賣口罩，藥師忙著分裝口罩，就怕接下來幾天來不及作業。

請繼續往下閱讀...

▼7-11表示，今起下午3時至6日為止，可預購250元一盒的50片入口罩。（圖／記者陳涵茵攝）

▲711口罩領取,超商口罩,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

不過，看不到的虛擬通路已開始拚預購，超商店長的團購群組PO出訊息，一盒口罩有50片，會員價249元，如果遇到缺貨按照順序補單，並標註「解禁第一時間提供，6／2起依序取貨」。不少老顧客見狀馬上就下訂，一連好幾個訊息都是「+1」、「+2」、「+3」。

另家超商的群組也一樣踴躍，還不停有人追加，「幫我訂2盒，謝謝和感恩」、「店長姐姐，幫我訂4盒」、「我要追加4盒，總共6盒。」

▼家樂福1.8萬包的口罩庫存，今起全台門市販售。（圖／業者提供）

▲▼家樂福開賣口罩。（圖／業者提供）

▼寶雅最快周四開賣口罩。（圖／品牌提供）

▲▼寶雅6／4開賣台灣製醫療級口罩。（圖／品牌提供）

超商部分，7-11表示，今起下午3時至6日為止，可預購250元一盒的50片入口罩，等同每片口罩5元，但限量2.5萬盒，每人僅限購買一盒；全家周二起開賣2萬盒口罩，會員價每片不到5元；萊爾富也計畫周二開賣，目前售價、規格、數量還不確定。至於實際何時上架，時間還說不準，一名超商店員表示，周二半夜口罩到件，等於周三、周四才有辦法賣。

生活美妝店寶雅也準備100萬片，定價一片在5到7元，最快周四開賣；量販店家樂福1.8萬包的庫存，今起全台門市販售，每片超過10元，不過是日本監製、中國製造，不是台灣製造。

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