未來一周台灣都在「暖氣團」內！高溫熱飆36°C　吳德榮：炎熱如夏

▲未來一周炎熱如夏，高溫熱飆35、36度。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象專家吳德榮表示，根據模式顯示，今（31）日起至6月6日，台灣都在暖氣團內，高溫將達35、36度，是「炎熱如夏」的天氣。至於降雨部分，在周二前午後對流在山區發展，影響部分平地，但周三後水氣更少、大氣將更穩定。





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▲今晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，台灣附近雲層稀疏（左圖）；雷達回波合成圖則顯示，陸上無明顯回波（右圖）。（圖／翻攝自吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新（30日20時）歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，本周（31至6日）「滯留鋒」在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，高溫將達35、36度、「炎熱如夏」的天氣，應注意防曬、防中暑。

今（31日）至周二（6月2日）各地晴午後多雲，天氣悶熱；午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，應注意。今日氣溫部分，北部23至35度、中部23至35、南部23至35度、東部22至35度。

▲未來一周主要為山區有午後降雨，但周二前部分平地有受到影響機率。（圖／記者李毓康攝）

另最新模式模擬也顯示，周三至周五（6月3至5日）低層水氣減少、大氣更穩定，各地晴朗炎熱，僅山區午後仍有局部短暫陣雨的機率。

周六（6日）西南風帶進的水氣漸增，午後對流在山區發展，部分平地有受到影響的機率，西南部清晨也有局部短暫陣雨的機率。

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