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之前喊價2千萬！千萬台人個資暗網賣…容量達3.5GB　知情者：徵信社幹的

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台灣資料遭到駭客盜取在暗網上販賣。（圖／翻攝自Cyble Inc網頁）
▲台灣資料遭到駭客盜取在暗網上販賣。（圖／翻攝自Cyble Inc網頁）

圖文／CTWANT

美國資安公司日前發布報告，指在暗網上有逾2千萬筆的台灣民眾戶政資料正在進行販售，且內容相當齊全，許多民眾的姓名、生日、住址等基本資料都在裡面。消息傳出後引起騷動，但行政院隨即澄清，表示這並不是公部門所外洩的資料，且資料已相當老舊。根據本刊獨家掌握到的訊息，這份資料應該是多年前由台灣某家大型徵信社所蒐集製作的，且當時喊價一份2千萬元。

美國資安公司Cyble Inc 29日發布的最新報告中指出，他們在暗網上發現了超過2千萬筆的台灣民眾資料正在進行拍賣，賣家宣稱這份資料是從「台灣全國的戶籍資料庫」盜取而來，總檔案量高達3.5GB，由於這代表著國家戶政系統可能已經遭入侵，事關重大，因此Cyble Inc的人員馬上將這份資料買下，並著手進行分析調查。

分析師發現，這份資料內如包括姓名、身分證字號、地址、性別、出生日期以及連絡電話，雖然賣家宣稱這份資料是2019年外洩的，但資料內容僅存有2008年以前出生的人，生日在2008年後的民眾個資是沒有的，不過，由於生日資料有不少空白片段，因此也不能完全保證這份資訊在2008年後沒有進行更新。

本刊連絡上曾見過該份資料的消息人士，經他透露得知，這些資料最早其實是某家大型徵信社所有，他們透過賄賂不肖員警、收買戶政或監理人員等手段，收集了逾2千萬筆的民眾個資，裡面資料相當複雜，內容除有戶籍、車籍、勞健保、出境及通信紀錄，甚至連信用卡、會員卡資料都有，不過有不少重覆，非2千萬名民眾的資訊。

請繼續往下閱讀...

這份資料當時燒成好幾片光碟才組成完整的一套、逾2千萬筆資訊，一套光碟最高曾喊價到2千萬元，或是可付月費5萬元，供查詢40筆資訊，當很多大型徵信社都趨之若鶩，花了不少錢購買部分資訊。

消息人士表示，行政院指出這份資料內容都很老舊，且不是戶政資料，也不是政府機關所外流之資訊，應該是私部門被駭才會流出，這個判斷是正確的，他當初也是在該徵信社因行賄員警、盜賣個資遭檢警一窩端走後才獲得這份資料，且當時光碟燒錄很方便，不只該案相關人員人手一份，只要跟警方友好一點想要都不是難事，但檔案早在WORD經歷無數次的版本更新後無法開啟了，至今也不知道存放在哪個硬碟裡，還是行政院30日澄清後他才想起來自己也有，他認為這次應該是駭客意外獲得這批舊資訊，重新編排過後拿上網販賣。

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