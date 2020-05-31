澳門第一季GDP大跌48.7%　防疫模範生「賭場收入狂砍97％」

▲澳門的新冠肺炎確診病例只有45例，且無人病亡，被視為「防疫模範生」，但經濟仍受到嚴重衝擊。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門統計暨普查局30日公布資料，今年第一季本地生產總值（GDP）較去年同期實質下跌48.7％。澳門政府表示，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟活動大幅下滑，澳門境內雖然沒有出現大規模病毒傳播，但在疫情下以服務出口為主的澳門經濟受到嚴重衝擊，整體需求大幅下行。



資料還顯示，受各地的外遊管制措施影響，澳門入境旅客自春節起持續下跌，首季入境人次按年下跌68.9%。

外部需求方面，澳門服務出口按年下跌60.0%，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別下跌61.5%及63.9%，貨物出口偶下跌23.5%。

內部需求跌幅擴大，按年下跌17.5%，主要受固定資產投資及私人消費支出減少所拖累，而政府最終消費支出則上升5.0%，貨物及服務進口分別下跌30.8%及30.3%。

▼疫情影響下，澳門機場空蕩蕩。



疫情下私人消費減少，抗疫期間居民減少外出消費及外遊，加上經濟前景不明朗，私人消費按年下跌15.2%。住戶在本地及外地最終消費支出分別下跌11.9%及44.3%。

為應對新型冠狀病毒肺炎疫情，澳門政府增購防疫裝備及醫療物資、租用酒店作隔離設施，並推出經濟援助措施，令政府最終消費支出升幅由上季的1.9%擴大至5.0%；其中購入貨物及服務淨值上升10.3%，僱員報酬增加1.7%。

值得注意的是，據澳門博彩監察協調局公布，4月份博彩毛收入只有7.54億澳門元，較去年減少96.8%。

不過，澳門政府的「百億抗疫援助基金計劃」近期已經啟動，將從6月起發放援助款項，合資格的僱員、無聘用僱員的自由職業者以及商號經營者，可獲發放1.5萬元（約5.6萬元新台幣）；特定行業的自由職業者，可獲發放1萬元（約3.7萬元新台幣）；有聘用僱員的自由職業者及商號經營者，可獲發放5萬至20萬元（約18萬至75萬元新台幣）。

▼疫情影響下，港珠澳大橋一度「封關」，旅客數「歸零」。

