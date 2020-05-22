罕見「無預設GDP目標」　發改委喊話「不糾結」：未來一年力拚經濟

▲大陸國家發展和改革委員會主任何立峰。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大會議今（22日）登場，關於不設立GDP增長目標，國家發展和改革委員會主任何立峰表示，考量今年全球景氣衝擊大，大陸經濟情勢嚴峻，不糾結於經濟增長的具體指標，未來一年要力拚經濟、拚內需是最重要的方向。

疫情當下，今年中外媒體非常關注，大陸GDP增速目標如何訂立？大陸國家總理李克強政府在工作報告中指出，「我們沒有提出全年經濟增速具體目標，主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，我國發展面臨一些難以預料的影響因素。」

▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

何立峰則也坦言，疫情對中國經濟造成巨大的衝擊，今年一季度甚至包括到現在的很多指標跟以往是不具可比性的，第二呢，中國經濟已經深度融入全球經濟，新冠肺炎疫情還在蔓延，對於經濟到底會造成什麼樣的影響，待觀察，有巨大的不確定性，「在目前的情況下，將不糾結於經濟增長的具體的指標。」

何立峰進一步指出，隨著復工復產，中國的經濟總體比較快速復甦，4月份，工業增加值已經增長3.9%，工業用電量增長1.6%，以人民幣計價的出口增長8.2%，交通運輸業迅速恢復正常，發電量用電量每天增長大概5~%6%，鐵路日裝車每天增長8~%10%。

他強調，有一些產業，特別是一些重要的一些企業，其生產經營也在快速恢復，「每天、每個星期、每個季度，增長幅度超過兩位數，這充分說明，中國經濟能夠有實力，有能力克服當前的困難。」