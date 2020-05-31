挑戰30人份「超巨荷包蛋」！她一拉模具心涼了　爆笑表情曝真實口感

▲網紅陳語謙製作30人份荷包蛋 。（圖／陳語謙授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

正妹網紅陳語謙過去曾是《大學生了沒》節目班底，綽號「三個字」，近日開始經營起YouTube頻道「小廢物語謙」。她日前釋出一支「挑戰30人份巨大荷包蛋」的影片，爆笑插曲吸引超過18萬人觀看，大家紛紛表示「太可愛」、「第一次看到語速這麼慢的創作者」。

陳語謙在影片中提到，她平時熱愛吃雞蛋，因此有了挑戰「大蛋」的想法。她首先在蚵仔煎店將30顆蛋的蛋黃及蛋白分離，接著就上煎台，將蛋黃倒進圓形模具中。

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然而，一開始蛋黃就不聽使喚地流出模具，讓她慌了一下。等到蛋黃稍微定型後，她便把整鍋蛋白倒在周圍，乍看之下真的頗像自然生成的巨大荷包蛋。

陳語謙眼見時機成熟，準備將模具拿起來，讓大家見證「歷史性的一刻」，沒想到半熟的蛋黃也跟著模具一起被拉起，變成爛爛的一坨，令全場超傻眼。

▲悲劇了.....。（圖／陳語謙授權引用）

不過陳語謙最後將雞蛋分為四等份，利用煎鏟和盤子成功扳回一城，完成超巨大荷包蛋。雖然語謙表示蛋的口感相當紮實，不過現場其他試吃人都表示太鹹，未來不鼓勵再做。

這支影片至今吸引了超過18萬人觀看，粉絲們紛紛留言表示「第一次看到語速這麼慢的創作者，太可愛了」、「整個節奏就好可愛好廢好好笑整個圈粉」、「語謙真的萌的太可愛了」、「期待下次的影片」。

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