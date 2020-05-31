棒棒糖內部「成螞蟻窩」被掏空！兒子吃到剩一半…衝擊畫面讓爸爸崩潰

▲棒棒糖裡面有螞蟻。（圖／翻攝自爆料公社二社）



記者黃可昀／綜合報導

很多家長會買小朋友最愛的棒棒糖當獎勵，但竟然有小孩吃到一半舔出滿滿螞蟻屍！一位爸爸表示，昨天去超商買了一支棒棒糖，兒子一路上都開心地含在口中，直到回家一把棒棒糖拿出嘴巴，才驚覺棒棒糖中心已被掏空，裡面還有滿滿的螞蟻在活動。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》表示，昨天結完帳就把棒棒糖拆給兒子吃，一路上邊走邊吃慢慢散步回家，到家後想說分給小寶吃一口，結果意外發現棒棒糖中心被掏空，仔細看有數不清的螞蟻被包在裡面，等於兒子一路上都在含一顆裹著糖的螞蟻窩，實在令人頭皮發麻。

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他當下趕快把棒棒糖拿回超商向店員反應，對方隨即退錢並再送一支，但原PO內心已經留下陰影，不敢再讓兒子吃棒棒糖，害怕又遇到類似狀況。

▲螞蟻會從空心棒子爬進去。（圖／翻攝自爆料公社二社）



照片曝光後引發熱議，超過8000人紛紛按讚，不少人小時候都遇過類似狀況，因為棒棒糖的棒子中間是空心，螞蟻容易爬進去啃食糖果，「從棒子下面躦上來的吧！這種棒棒糖很容易這樣」、「棒棒糖的桿子是空心的，就是方便螞蟻進去吃」、「買一送蟻」、「螞蟻都敢吃代表沒有太毒」、「我以前吃到最後都沒發現管子裡有螞蟻，還習慣性的吸一下管子，想當然兒～整坨螞蟻吸到我的喉嚨裡，從此我就知道螞蟻有多臭了，再也不吃棒棒糖。」