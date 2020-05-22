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美國女學生留學台灣！慘被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」：留下了陰影

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記者蔡儀潔／綜合報導

美國女生崔璀璨（Tristan H.）近日分享了自己在台灣寄宿家庭「噩夢般」的經驗。她指出，自己高中時來台灣當交換學生，但當時的寄宿媽媽不僅不提供三餐，而且在她向仲介機構抱怨後，竟端出爬了許多螞蟻的蛋糕逼她吃下，「她叫我吃掉，並站在旁邊盯著我，我很害怕。」

崔璀璨近日透過「不要鬧工作室」的影片，分享自己在台灣的寄宿經驗。她在影片一開始就指出，「台灣人的友善很出名，但很遺憾的是，我第一個寄宿家庭的媽媽，她對我做的事，並不友善，這段經歷讓我留下了陰影。」

她進一步闡述稱，按照仲介機構的相關計劃，寄宿家庭一天要提供三餐，然而住進去幾周後，就再也沒有三餐吃了，但為了不製造麻煩，她一開始選擇吞忍；過了不久，這個情況變得很嚴重，「因為我真的很餓。」

請繼續往下閱讀...

崔璀璨後來找仲介機構陳述此事，但因仍要住在一個屋簷下不想撕破臉，所以請求不要講此事告訴寄宿媽媽，結果仲介轉頭就將她的抱怨全部說出來。

隔天寄宿媽媽喊崔璀璨「來吃晚餐吧」，這讓她以為情況會就此好轉，但她發現餐桌上的3片蛋糕竟然有許多螞蟻！對此，寄宿媽媽說，「是你太久才下來」，隨後挑了其中一塊蛋糕，把螞蟻彈掉，再把蛋糕放回盤子，叫崔璀璨「把它吃掉」，隨即站在旁邊盯著這位美國女生。

崔璀璨回憶說，當時自己很害怕，「我也不知道她還會做出什麼事情，只好盡可能的避開螞蟻來吃蛋糕 。」但她有指出，就是在這段最艱難時候，認識到台灣人的友善，她的朋友、教師、甚至早餐店阿姨，在知道她的處境後都會提供食物，她再之後的其他寄宿家庭經驗也都很棒，「 我很高興我當時選擇留下來 。」

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