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閃綠紅燈！她拆小空氣清淨機「裡面只有2條線」　大傻眼...網解答了

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閃綠紅燈！她拆解小空氣清淨機「只有2條線」（圖／翻攝爆系知識家）

▲小小一台空氣清淨機，真能發揮作用？（圖／翻攝爆系知識家）

記者黃君瀚／綜合報導

「我插電好久，其實也不知道它到底有沒有發揮它功能呢？」近日有網友看著家中一台迷你空氣清淨機，在好奇心驅使之下，拿起工具進行簡單拆解，竟發現裡頭結構異常簡單，忍不住擔心被騙了。

李姓女網友28日下午在「爆系知識家」貼文，提到日前看到有其他網友討論起某品牌的迷你空氣清淨機，想起家中放的也是同一品項。她看著機身上亮著代表異常的紅光、正常的綠光，忽然一個心血來潮，決定秉持實驗經驗，拿起工具「開腸破肚」，來個打破砂鍋問到底。

請繼續往下閱讀...

簡單拆解了外殼，李女說雖然不懂電子產品運作的原理，不過裡頭主要就2條連接線，和一小塊電路板，瞬間有種被糊弄之感，「因為我不懂，所以我是不是也被.......糊弄了？」

照片貼出後，多數網友都覺得機器沒作用，「連濾網都沒有」、「這是迷你紅綠燈號誌」、「明明是讓你心靈清淨的」、「人家一台幾千到幾萬，而且體積這樣（大），真的會相信這種尺寸的嗎」、「跟你買的一樣，我老早就在懷疑他的功用」、「空氣安靜機吧？拆開後空氣更安靜了」、「看盒子就覺得怪怪的」。

閃綠紅燈！她拆解小空氣清淨機「只有2條線」（圖／翻攝爆系知識家）

▲拆解後內部結構相當簡單。（圖／翻攝爆系知識家）

不過也有些懂電路的網友解釋，這台機器的原理應是製造負離子，「看起來像是是負離子產生器」、「負離子產生器+1，那個毛刷就是」、「你這個真的有負離子電極啦」、「產品照片中是有一個高壓電的升壓器」、「這個通常200（元）左右，裡面的黑盒子是負離子產生器，黑毛刷是負離子釋放器」、「原理大概就是用負離子讓灰塵沉降到地面上來清潔空氣，不過實際上效果如何就不知道了。」

根據「中華負離子發展協」官網介紹，「離子」（ion）是帶有電荷的原子、原子團或分子，是極小的微粒，分為帶正電的「正離子」和帶負電的則是「負離子」，含有較多負離子化水分子的空氣，一般認為會讓生物體感到舒適愉快。

文中指出，負離子能讓空氣中的微小顆粒得以沈降，若能在室內源源不絕釋放充足數量的負離子，可產生向地面導引的微弱電場，進而帶動懸浮微粒向地面沈降，這時只需日常的清掃工作，就可清除空氣中難以去除的有害微粒。

不過關於負離子改善生活與健康的各種功效，科學界尚無定論，在日本也有部分學者認為屬「偽科學」，因為沒有實際的科學研究能予以佐證。

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