蚊子咬癢瘋了！店裡阿姨「一罐植物籽」一擦有效　真面目曝…網大推

▲原PO想自製蚊蟲咬的藥，好奇原料是什麼種子。（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著天氣變暖，加上台灣潮濕氣候，滋生的蚊蟲讓人不堪其擾，尤其被咬更是發癢難耐，許多人開始採買防蚊液、止癢藥。就有一位女網友表示，她店裡有個阿姨用某種植物的籽當成止癢藥，「被蚊子咬之後塗抹很有用」，便請教其他人是什麼種子，她也想自己做一瓶。就有網友給解答，大推這種中藥很好用。

這位女網友在文中求助，「不好意思想請問有人知道這是什麼植物的籽嗎？」並PO出一張照片，只見罐子裡泡著一顆顆像是橄欖的東西，但大小約只有橄欖一半大，「店裡的阿姨拿這個當防蚊液超有用的，想自己做一瓶。」看到照片後，馬上有人解答，「應該是六神花」、「六神花 、金鈕扣、鐵拳頭 。可以做局部止痛。」

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▲六神花（一點紅）還沒泡酒的樣子。（圖／翻攝自爆系知識家）

不過就有網友說，六神花是消炎止痛，更是天然麻醉藥，應該不是防蚊液，「六神花是藥酒！專治跌打損傷，效果超強」、「古代牙齒麻醉止痛用，可以浸泡米酒，作蚊蟲咬傷時外用」、「鐵拳頭，牙痛咬著止痛的，老爸有種有泡，小時後牙痛常咬，很麻」、「中藥草店有賣，被蚊子咬及消腫非常有效，酸痛也可以。」

此外，有人則是補充，這個藥酒味道不是很好，吃起來很麻、有點噁心，碰到傷口會痛，所以還是要看個人接受程度使用。原PO就在留言處表示，「因為阿姨瓶子外面貼防蚊液啦」，所以她才會以為是防蚊叮咬的，事後也更新貼文，「網友解答這個有鎮定、麻醉的效果，不是防蚊液哦！是被蚊子咬之後塗抹很有用。」